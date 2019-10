Igreja Batista realiza nesta sexta-feira e sábado congresso de combate à depressão às mulheres

A Primeira Igreja Batista de Mogi (PIB) realiza, nesta sexta-feira, 25, e sábado, 26, o "Congresso Pérolas", evento de proteção, combate à depressão e aproximação às mulheres com Cristo. A ação acontece hoje a partir das 19h30. Já a atividade de sábado inicia às 14 horas.

O evento acontece todos os anos, e o tema escolhido em 2019 foi "Superação". O objetivo é tirar mulheres do estado depressivo, para que elas possam ajudar outras pessoas a saírem dessa situação, que atinge milhares de pessoas no mundo. Por isso, serão realizadas palestras, workshops e rodas de conversa.

"Usaremos o estado bíblico como base e o científico com psicólogas e advogadas, para que ajudem as mulheres. Vamos tratar como servir o próximo", conta Fernanda Roggero de Almeida, organizadora do evento.

Hoje, o evento contará com palestras com a preletora Marcia Nascimento. Amanhã, acontecerão workshops com profissionais de psicologia e teologia. Depois, será feita uma mesa redonda, seguida de um lanche e sorteios.

"O objetivo da igreja é conectar as pessoas com Cristo e com o próximo. Para isso, tem que sair do quarto para servir. A depressão prende as pessoas no quarto", afirma a organizadora.