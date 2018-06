Ingressos para o Festival de Inverno serão distribuídos nesta segunda

Mogi das Cruzes começa, nesta segunda-feira (25), a distribuição de ingressos para o concerto de abertura do Festival de Inverno Serra do Itapety 2018. O espetáculo será comandado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e acontecerá no dia 30 de junho, às 20 horas, no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), localizado na Rua Antenor Leite da Cunha, 55, na Vila Nova Mogilar.

Os interessados devem procurar o Centro Cultural de Mogi das Cruzes (Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360-Centro) e doar um litro de leite longa vida, com validade mínima de dois meses. Cada litro doado dará direito a um ingresso.

Esta será décima edição consecutiva do Festival de Inverno de Mogi das Cruzes. Para celebrar a marca, a orquestra da cidade prepara uma apresentação especial, que contará com a participação do maestro regente convidado Marcos Martins Araújo e da pianista solista também convidada, Shelly Moorman-Stahlman.

O repertório é composto por grandes nomes da música clássica, como Dmitri Shostakovich, Sergei Rachmaninoff e Piotr Ilitch Tchaikovsky. Shelly participará da execução da peça de Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2 Op. 18, que é considerada uma das mais belas peças já escritas.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2018 vai acontecer entre os dias 30 de junho e 29 de julho. Ao longo desses 30 dias de programação, o público mogiano poderá prestigiar gratuitamente mais de 35 atrações, dos segmentos de música, artes cênicas, literatura e contação de histórias, com diversas apresentações voltadas ao público infantil.

As atrações acontecerão em 11 palcos, sendo seis espaços culturais da área central e cinco apresentações descentralizadas. Os palcos serão: Cemforpe, Theatro Vasques, Largo do Rosário, Centro Cultural, Casarão do Carmo, Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam), Praça José Ferreira de Nóbrega (Jundiapeba), Praça Francisco Urbano (Braz Cubas), Praça jesuíno Franco (Sabaúna), Praça Cipriano Branco da Silva (Taiaçupeba) e Parque da Cidade.

Além da Orquestra Sinfônica da cidade, outros grupos tradicionais da cidade constam na programação, como o Coral 1º de Setembro e os Canarinhos do Itapety.

Também estão na agenda projetos que foram contemplados com recursos pelo Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (Profac), como as peças “O Circo de Brinquedo do Palhaço Melancólico” e “Medeia(I) Material”, quatro atrações do Programa de Ação Cultural (ProAC) e muitas outras intervenções artísticas e culturais.

A programação completa do Festival de Inverno Serra do Itapety será divulgada nos próximos dias.

Mais informações podem ser obtidas no telefone 4798-6900.