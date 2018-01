Inscrições estão abertas para a 6ª Mostra Olhar Feminino em Mogi

Artistas que desejam participar da 6ª Mostra Olhar Feminino podem se inscrever. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (29). A exposição, que vai acontecer de 8 a 31 de março, na Pinacoteca de Mogi das Cruzes, tem temática livre, é focada na arte produzida por mulheres e faz parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher.

Para participar, a artista precisa estar cadastrada no Sistema de Cadastro e Mapeamento de Artistas, coordenado pela Secretaria de Cultura. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de fevereiro e devem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

No ato da inscrição, é preciso apresentar ficha de inscrição devidamente preenchida, RG e comprovante de residência, uma fotografia da obra inscrita – impressa, em cores, com medida igual ou superior à 10 cm x 15 cm, uma fotografia pessoal, também impressa ou em CD, para fins de divulgação e um breve currículo do artista.

Cada artista pode inscrever apenas uma obra. Serão aceitos trabalhos bi e tridimensionais. Ou seja, as obras podem ser pinturas, desenhos e gravuras, mas também escultura, cerâmica, porcelana e entalhe. Há um regramento com relação à dimensão das obras, detalhado no convite aberto, que está disponível no site da Cultura.

As obras serão selecionadas por uma equipe técnica da Secretaria de Cultura e a decisão da mesma será irrecorrível. O resultado, com a relação de trabalhos selecionados, deve ser publicado no dia 23 de fevereiro, pelo site da Cultura. A Secretaria também fará contato com os selecionados por telefone e/ou e-mail.

A inscrição e participação na mostra são inteiramente gratuitas e todas as artistas selecionadas receberão certificado de participação.

Além de uma homenagem às mulheres, a mostra visa ainda fomentar, promover e difundir a produção artística da cidade, estimular a reflexão e o intercâmbio de idéias no campo das artes visuais, contribuindo para a formação de público e construção histórica da arte.

A Secretaria Municipal de Cultura fica na Rua Coronel Souza Franco, 993, Centro Histórico, CEP 08710-020, Mogi das Cruzes – SP. Mais informações pelo telefone 4798-6902.