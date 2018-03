Inscrições estão abertas para as oficinas de 2018 da Casa do Hip Hop

As inscrições para as oficinas 2018 da Casa do Hip Hop abriram nesta segunda-feira (12). Ao todo, são 230 vagas disponíveis para oficinas de Graffiti (40 vagas), DJ (40 vagas), Danças Urbanas (100 vagas, sendo 50 para adultos e 50 para crianças) e Free Step (50 vagas). Os interessados devem procurar o Centro Cultural de Mogi das Cruzes até o dia 29 de março, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas.

Para se inscrever, é preciso apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência do aluno. Em se tratando de menor de idade, é preciso apresentar a mesma documentação do aluno e do responsável, porém somente o responsável poderá fazer a inscrição.

Vale destacar que cada participante poderá participar de apenas uma oficina e tanto a inscrição quanto a participação são totalmente gratuitos. As aulas terão início no mês de abril.

Além das oficinas, os grupos interessados em utilizar a Casa do Hip Hop ao longo do ano como local para fóruns, encontros e ensaios só segmento também podem se manifestar neste momento.

As atividades fazem parte da programação anual da Casa do Hip Hop, que é um espaço voltado ao fortalecimento da cultura hip hop, por meio da abordagem de seus quatro elementos.

A Casa do Hip Hop é um espaço acessível, que conta com um salão grande e espelhado para a prática de dança, além de também poder ser utilizado para encontros, reuniões, palestras e debates. Possui uma sala administrativa e uma sala para a realização de oficinas multiculturais.

Os frequentadores têm à disposição uma biblioteca com aproximadamente 500 títulos, que reúne obras de arte gráfica, fotografia e até clássicos da literatura brasileira.

O Centro Cultural, onde os interessados devem ir para se inscrever, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, ao lado da Catedral de Santana. Já a Casa do Hip Hop, onde acontecerão as aulas, fica na rua Coronel Cardoso de Siqueira, nº 48. Ambos ficam no Centro da cidade. Mais informações pelo telefone 4798-6988 ou 4798-6900. (Lívia de Sá)

Oficinas Casa do Hip Hop - Temporada 2018

Graffiti – 40 vagas

DJ – 40 vagas

Danças Urbanas – 100 vagas (50 para infantil e 50 para adultos)

Free Step – 50 vagas