Inscrições para a temporada 2020 da Casa do Hip Hop abrem no dia 14 de janeiro

A partir do dia 14 de janeiro, estarão abertas as inscrições para a temporada 2020 da Casa do Hip Hop. Serão, ao todo, 200 vagas, para as as oficinas de graffiti artístico, graffiti comercial, MC/rapper, DJ, danças urbanas infantil, danças urbanas juvenil, danças urbanas adulto, free step iniciante, free step avançado e break. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 15 de fevereiro. O início das aulas está previsto para o mês de março.

As inscrições serão realizadas presencialmente, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes (Praça Mos. Roque Pinto de Barros, 360, Centro), de terça a sábado, das 9h às 18h. Podem participar pessoas com idade a partir dos seis anos. Os interessados precisam levar cópia do RG, CPF e apresentar um comprovante de residência. Os menores de 18 anos devem ir acompanhados pelo pai ou mãe, ou o responsável, que também deverá apresentar a mesma documentação.

Para a turma de break, a inscrição terá duas etapas, sendo uma escrita e outra presencial. O interessado deverá demonstrar sua técnica para participar do grupo, que visa a pesquisa, vivência e formação de uma “crew”.

Não será possível participar simultaneamente de mais de uma oficina da mesma linguagem.

As atividades fazem parte da agenda anual da Casa do Hip Hop, espaço que é voltado ao fortalecimento da cultura hip hop, por meio da abordagem de seus quatro elementos: graffiti, MC, DJ e breaking.

Utilização do espaço

A Casa do Hip Hop está disponível para grupos, crews, dançarinos e profissionais interessados em utilizar o espaço para a realização de fóruns, encontros, palestras, debates e ensaios do segmento do hip hop. Para tanto, o interessado deverá comparecer à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na Rua Coronel Souza Franco, 795, Centro, e informar como será a ocupação, em quais dias e horários pretende utilizar o espaço e demais informações importantes para a análise e autorização por parte da Secretaria.

O espaço é totalmente acessível, com um grande salão espelhado para a prática da dança, uma sala administrativa e uma outra para a realização de oficinas multiculturais. A casa também disponibiliza aos frequentadores uma biblioteca com aproximadamente 500 títulos, que reúne obras de arte gráfica, fotografia e até clássicos da literatura brasileira.

A Casa do Hip Hop fica na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4798-6988 ou 4798-6900.