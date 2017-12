Inscrições para o 5º Festival da Canção de Mogi das Cruzes já estão abertas

Mogi das Cruzes abriu as inscrições para o 5º Festival da Canção 2018, que será realizado nos dias 22, 23, 24 e 25 de março de 2018, no Theatro Vasques. O diferencial dessa próxima edição é que as canções inscritas por artistas de Mogi das Cruzes serão inseridas na seletiva municipal, enquanto canções assinadas por pessoas de outras localidades participarão da seletiva nacional. As inscrições devem ser feitas apenas pela plataforma online

O festival vai começar com um show de abertura no dia 22 de março. Já no dia 23, será a vez da apresentação das 15 canções pré-selecionadas para a Seletiva Municipal. Dessas 15, cinco serão escolhidas pelo júri para irem à final. No dia 24 o mesmo procedimento acontece, porém com a seletiva nacional, de canções assinadas por artistas de outros locais. E no dia 25 será realizada a grande final, com as 10 finalistas, sendo cinco proveniente de cada seletiva.

Nessa edição, a Secretaria de Cultura não aceitará mais inscrições presenciais ou então por Correios. Podem participar do 5º Festival da Canção de Mogi das Cruzes qualquer compositor e intérprete do território nacional, com idade superior a 18 anos. É vedada a participação de menores de idade, mesmo com a autorização dos responsáveis.

Cada participante poderá inscrever até duas composições, mesmo em parceria, porém, apenas uma única composição pode ser classificada para a final. Os interessados devem seguir todas as etapas apontadas pela plataforma online e também fazer a leitura completa do edital, para verem a relação de documentos e materiais que precisam ser apresentados, bem como as normas e prazos gerais do festival.

Assim como em edições anteriores, nessa edição não serão aceitos plágios, adaptações ou versões de obras de outros autores e compositores. A canção inscrita também não pode ter sido comercializada nacionalmente, lançada em meio físico com mais de 10 mil unidades de tiragem, nem ter sido publicada em mídias digitais com alcance superior a 10 mil acessos.

O período de inscrições se estende até o dia 3 de fevereiro. A publicação do resultado da primeira seletiva deve acontecer em até cinco dias após o encerramento do período de inscrições, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura.

O festival contará com duas comissões. Uma é a organizadora, composta por colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura e que cuidará dessa primeira etapa seletiva, que consiste basicamente na análise da documentação apresentada pelos candidatos. Já a classificações das canções e atribuição dos prêmios serão de responsabilidade do júri, que será composto por músicos, produtores, jornalistas e pessoas ligadas à arte e à cultura em geral. Os critérios de análise das composições serão criatividade, música, letra, interpretação e arranjo.

Haverá premiação em dinheiro para o primeiro colocado (R$ 5 mil + troféu), segundo colocado (R$ 4 mil + troféu), terceiro colocado (R$ 3 mil +troféu), Prêmio Prata da Casa (R$ 2,5 mil + troféu) e melhor intérprete (R$ 2,5 mil + troféu). Já quem ficar entre a quarta e a décima colocação receberá menção honrosa.

Haverá também um incentivo financeiro para participantes que venham de longe para participar do festival. E, também como em anos anteriores, as dez canções finalistas serão reunidas em um CD, que será distribuído gratuitamente aos compositores. Os áudios serão capturados nos próprios dias das seletivas.

O 5º Festival da Canção de Mogi das Cruzes tem por objetivo incentivar a música popular brasileira, aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos e valorizar os artistas, os compositores e intérpretes da música, promover o intercâmbio artístico-cultural e revelar novos talentos.