Inscrições para o 6º Festival da Canção de Mogi das Cruzes ficam abertas até 1º de fevereiro

Compositores e intérpretes de todo o país têm até o dia 1º de fevereiro para se inscreverem no 6º Festival da Canção de Mogi das Cruzes, um concurso anual de músicas autorais, que visa valorizar a música popular brasileira e revelar talentos. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de março de 2019, no Theatro Vasques e vai premiar 15 composições originais, sendo três de Mogi das Cruzes e 12 de todo o território brasileiro.

O festival de 2019 terá caráter enxuto em comparação a edições anteriores, razão pela qual veio intitulado como “edição voz e violão”. Na prática, as apresentações das canções selecionadas não contarão mais com uma banda de apoio, com base na experiência de festivais passados.

Ainda assim, haverá premiação em dinheiro para os 15 primeiros colocados e, além de premiação para o primeiro e segundo colocado, haverá o troféu Prata da Casa, destinado à melhor canção mogiana e também o prêmio para o melhor intérprete.

O evento contará com parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc), que indicará um artista para o show de abertura no dia 22 de março e três membros para o júri, que será composto por músicos, produtores, jornalistas e pessoas ligadas à arte e à cultura em geral.

As inscrições só podem ser feitas por meio da plataforma online, que está disponível desde o dia 17 de dezembro de 2018. Cada participante poderá inscrever duas composições, mesmo em parceria, porém, apenas uma poderá ser classificada para a final. O único requisito para os participantes é ter idade superior a 18 anos.

É indispensável para a inscrição preencher todos os campos da plataforma de inscrição online, fazer upload da canção ou canções na íntegra, em formato mp3 e tamanho que não ultrapasse 5MB cada e inserir a letra na íntegra da canção, sem identificação dos compositores.

As composições precisam ser originais, com letras predominantemente compostas na língua portuguesa e não podem conter plágios, adaptações ou versões de obras de outros autores e compositores. Os concorrentes poderão participar com canções classificadas em outros festivais, porém não premiadas.

Terminado o período de inscrições, a comissão organizadora iniciará o processo de triagem, para identificar as inscrições válidas. O resultado dessa etapa deve ser publicado no site da Secretaria de Cultura em um prazo de dez dias após o encerramento das inscrições.

Para as apresentações nos dias 22 e 23, os artistas terão direito a passagem de som, em horários que serão devidamente informados aos concorrentes classificados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.