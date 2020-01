Inscrições para o Festival da Canção 2020 seguem abertas até 7 de fevereiro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o 10º Festival da Canção 2020, que será realizado nos dias 27 e 28 de março, no Theatro Vasques. A inscrição pode ser feita até o dia 7 de fevereiro, pelo link abaixo. Cada candidato poderá cadastrar até duas músicas no ato, porém apenas uma poderá ser selecionada para a final.

Inscreva-se

Os compositores e intérpretes das canções devem ter idade acima de 18 anos e podem morar em qualquer lugar do território nacional. As músicas inscritas deverão ser anexadas, na íntegra, em formato mp3 com menos de 5MB cada, junto com o preenchimento de todos os dados.

Também é preciso inserir na plataforma online a letra da canção, sem identificação dos compositores. As letras têm de ser predominantemente compostas na língua portuguesa e não podem conter plágios, adaptações ou versões de obras de outros autores e compositores. É possível inscrever canções classificadas e/ou premiadas em outros festivais, desde que não tenham sido realizados em Mogi das Cruzes.

Ao todo, serão selecionadas 17 músicas, sendo 14 compositores de todo o país e três de artistas mogianos. A melhor canção mogiana da fase final será considerada a vencedora do Prêmio Prata da Casa. As 17 canções selecionadas para a fase final terão direito a premiação de R$ 2.000,00 cada, mais troféus para o 1º e 2º colocado de melhor canção, Prêmio Prata da Casa, melhor intérprete e melhor arranjo.

No dia da final, as canções finalistas serão gravadas e prensadas em um CD sem fins lucrativos, que posteriormente será enviado aos vencedores, sendo 10 unidades para cada compositor. Esta seria a sétima edição do festival, porém pesquisas indicaram que Mogi das Cruzes sediou três festivais de música brasileira nos anos de 1967, 1982 e 2008. Assim, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo decidiu incorporá-los à contagem do número de festivais de música da cidade, torando esta a décima edição.

O 10º Festival da Canção de Mogi das Cruzes tem por objetivo incentivar a música popular brasileira, aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos e valorizar os artistas, os compositores e intérpretes da música, além de promover o intercâmbio artístico-cultural e revelar novos talentos. Mais informações podem ser obtidas pelo site da Secretaria de Cultura e Turismo, pelo e-mail culturamogi@pmmc.com.br ou pelo telefone 4798-6913.