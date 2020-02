Inscrições para o projeto Curta Suzano começam hoje

A maior mostra de curta-metragem do Alto Tietê está com inscrições abertas a partir deste sábado, 1º de fevereiro, e segue até o dia 31 de março. O projeto cultural teve início em 2017 e virou um sucesso na região, com mais de 1 mil inscrições nas últimas três edições. A expectativa para este ano não é diferente. O festival e as premiações estão previstas para acontecerem entre os dias 17 e 20 de junho.

Os interessados em participar devem produzir filmes de até 25 minutos com tema livre. O gênero cinematográfico ficará a critério do participante. No entanto, as avaliações serão divididas em quatro categorias e um total de 12 prêmios Curta Suzano.

"O Curta Suzano chega à quarta edição refinando ainda mais o trabalho e dando oportunidade aos novos talentos que se agregam à organização e nos permite pensar numa mostra mais aprimorada com a criação de novas categorias na premiação, fazendo com que os filmes sejam avaliados com mais critérios”, contou um dos organizadores da mostra, Escobar Franelas.

Embora o tema seja livre, é importante lembrar que filmes institucionais ou com discurso de ódio, preconceito de raça, gênero, religião e classe serão desclassificados.

A primeira categoria é a Mostra Competitiva do Alto Tietê, que avaliará os curtas dos produtores da região (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano).

A Categoria Panorama Estudantil do Alto Tietê vai dar a oportunidade para os filmes produzidos por estudantes que cursam até o Ensino Médio em escolas públicas e privadas da região.

O projeto cultural também ampliou suas premiações além do regional e, pela primeira vez, irá premiar as produções concorrentes do país todo, dentro do Panorama Brasil. Nesta categoria, o Júri Oficial irá contemplar o Melhor Filme, que receberá o Prêmio Curta Suzano, assim como o público das sessões poderá contribuir, participando da votação do Melhor Filme – Escolha do Público.

A última categoria é a Panorama Mundo, que não é competitiva, mas terá curtas de todos os gêneros, produzidos e realizados fora do Brasil, durante o festival da mostra.

O projeto está crescendo e, nesta edição, serão 12 premiações com novidades. A categoria Melhor Fotografia, Melhor Som e Melhor Interpretação Coadjuvante serão inéditas no Curta Suzano.

Os prêmios Curta Suzano também serão distribuídos para as categorias de Melhor Filme- Escolha do Público; Melhor Roteiro; Melhor Direção; Melhor Montagem (edição); Melhor Interpretação Principal; Melhor Filme – Escolha do Público; Melhor Filme – Categoria Estudantil 1; Melhor Filme – Categoria Estudantil 2; Melhor Filme – Categoria Estudantil 3.

Várias ações acontecem antes, durante e até depois do evento, como oficinas, exibições off-mostra, palestras e rodas de conversa. As premiações serão anunciadas na cerimônia de encerramento, no dia 20 de junho, no Cine-Teatro Wilma Bentivegna, onde estará concentrada a maioria das exibições, que também ocorrerão em outros locais da cidade.

Todas as informações estão disponíveis no site do evento: https://www.curtasuzano.com.br/.