Inscrições para segunda edição do 'Curta Suzano' seguem até domingo

O Alto Tietê vai receber a segunda edição do projeto “Curta Suzano”. O projeto cultural já tem 279 filmes inscritos. Para os que ainda não se inscreveram, ainda dá tempo de participar. O prazo para as inscrições segue até domingo, 1º de julho.Os interessados devem acessar o site www.curtasuzano.com.br, onde encontrarão o regulamento e o link do formulário para cadastro.

No ano passado, em sua primeira edição, a iniciativa contou com 235 inscritos. Para este ano, o projeto cultural está com uma novidade: a categoria estudantil. O segundo Curta Suzano está marcado para acontecer entre os dias 13 e 16 de setembro, no auditório Orlando DiGenova do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Além disso, a mostra vai incluir escolas da rede estadual para exibições, com expectativa de alcance para 5 mil alunos, segundo informou o coordenador do evento Amaury Rodrigues. Além disso, dez escolas terão salas de exibição com mesas de debate para quem faz cinema. “Assim teremos uma boa sinergia entre produtores de cinema, a secretaria de Cultura de Suzano e a Diretoria de Ensino”.

A ideia do Festival nasceu dos membros de duas produtoras, Ateliê Filmes e Lentes Periféricas. “Percebemos que existe uma grande produção cinematográfica na região, mas que é pouco conhecida e divulgada”, revelou Rodrigues.

A Mostra ainda articula produtores, diretores, cinegrafistas, roteiristas, atores na troca de experiências, na realização de trabalhos em conjuntos e para a organização do próprio grupo regional do cinema junto à iniciativa privada e ao setor público.

Vídeos

Os participantes devem produzir um curta-metragem de 25 minutos incluindo créditos produzidos e realizados por diretores residentes dos municípios do Alto Tietê. O tema é livre e a inscrição é gratuita. Mas Amaury alertou que os filmes institucionais ou com discurso de ódio, preconceito de raça, gênero, religião e classe serão desclassificados.

Premiação

Os prêmios serão distribuídos para as categorias de Melhor Filme; Melhores Filmes Estudantis (3); Melhor Roteiro; Melhor Direção; Melhor Montagem; Melhor Personagem. Os talentos serão divulgados no dia 16 de setembro. Os escolhidos receberão certificados de premiação e escultura feita por um artista plástico da região.

“Dos 279 filmes inscritos, 19 são da Mostra Competitiva do Alto Tietê, que incluiu filmes de todas as cidades da nossa região; sete são para o Panorama Latino Americano; três da Mostra Estudantil, exclusiva para alunos de escolas públicas; 250 do Panorama Brasil”, revelou Rodrigues.

“Certamente passaremos a marca de 300 filmes inscritos. Todos nós somos apaixonados por cinema. Chegar a segunda edição do Curta Suzano com tantos filmes e recepção das cidades da região nos deixou felizes”.

O coordenador do evento lembrou que várias cidades da região têm feito festivais, oferecido cursos e workshops na área e que existem muitas produtoras produzindo filmes.

“Suzano, em particular, vai inaugurar em breve um cinema, um estúdio de gravação e um estúdio de cinema. Quero dizer com isto que o cinema na região pode dar um salto de qualidade muito grande nos próximos anos. É com este olhar no futuro que o Curta Suzano - Mostra do Curta-metragem do Alto Tietê foi concebido e é realizado”, finalizou Rodrigues.