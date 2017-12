Instituto 'Bust a Move' oferece aulas de danças urbanas e de hip hop em Mogi

Com a iniciativa de promover e incentivar os jovens a cultivar culturas em danças urbanas, o professor e coreógrafo Cadú Araújo fundou em 2003 o projeto "Bust a Move", que atende atualmente 64 jovens e adultos em um paço localizado na Rua Ana Ferreira de Oliveira, 133, Vila Municipal. O mesmo é a primeira escola de danças urbanas instaladas no município.

De acordo com o idealizador que também é professor na Casa de Hip Hop em Mogi das Cruzes os projetos sociais existentes na cidade tinham limites de idade e tempo de permanência, com isso, decidiu mesmo sem um espaço físico realizar as aulas na Praça da Juventude e em seguida, montar seu próprio local.

"Realizamos os treinos nas ruas em Mogi, além disso, passamos por escolas e até pela Praça da Juventude onde havia sempre boicotes por não ter um diploma de arte educador. Mesmo assim não desanimei e em 2014 após a inauguração da Casa do Hip Hop, decidi abrir as portas da minha casa e tocar o projeto aqui, onde atualmente chamamos de "Bust Caverna". O local é um espaço reconfortante, mas como fica no centro os jovens e crianças de bairros afastados ainda tem dificuldades para se locomover até o espaço", conta.

O local ainda conta com outras turmas de arte educadores juntamente com o idealizador que auxiliam as aulas por categorias, sendo eles Gama e Kids (de 7 à 12 anos), coordenados pelos professores Jessie Lima, Mael, Fernanda Lima e Luska Silva. A categoria Beta (à partir dos 13 anos), dos artes educadores Dandara Clemente e Kaique Henrique e da categoria Alpha (à partir dos 16 anos), coordenado por Cadú Araújo, além das aulas de discotecagem.

Como balanço de atividades, o arte educador conta ainda das apresentações realizadas pelo grupo durante o ano. "Este ano tivemos alguns eventos nossos realizados na Casa do Hip Hop, além de apresentarmos a Bust a Party, realizado em fevereiro até junho deste ano", explica.

O instituto também participou de atrações como Virada Cultural de São Paulo e na Virada Cultural no Theatro Vasques, além da 5ª edição do Work Class e do mês de Hip Hop em São Paulo realizada em abril.

"Tivemos participação especial e honrosa no Master crews pelo campeonato brasileiro de danças urbanas e também durante o ano participamos de shows pelas escolas e igrejas de Mogi e Itaquaquecetuba junto a Ubuntu Crew.

Realizamos eventos como o show com a caravana das artes, batalha de danças no aniversário da equipe Gangstyle tradicional e o show na maior mostra de danças urbanas da zona leste, o ‘Dançando Sem Preconceito’", ressalta.

Para o professor a expectativa para o ano que vem é ainda maior, ele planeja atribuir outros projetos, entretanto aguarda o auxílio da Prefeitura ou do Estado para a concretização deles.

"Nossa última apresentação foi na última quarta-feira, na qual realizamos o nosso primeiro espetáculo anual chamado ‘Das Trevas à Luz’, onde abordamos desde a escuridão da alma e da dança até a sua transformação a luz e felicidade. Participaram em média 70 dançarinos no palco", afirma.

"Para o ano que vem queremos continuar realizando os eventos feitos neste ano como a Work Class, Block Party, Amostra estudantil, a Virada Cultural, entre outros, para seguir realizando sonhos e transformando novos talentos através da dança", enfatiza.