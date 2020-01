Instrutora master de ThetaHealing ministra palestra nesta quarta-feira em Mogi

Que tal, em vez de, tão somente, fazer a lista de desejos para o novo ano, manifestar tudo o que se quer alcançar nos próximos meses? Isso será possível durante a palestra gratuita “Manifeste seu 2020”, que Marcelle Sampaio ministra em Mogi das Cruzes, hoje.

A instrutora master internacional que vive no Rio de Janeiro também vai oferecer no Alto Tietê, dentro dos próximos dias, dois cursos da técnica meditativa terapêutica, além de organizar um encontro com thetahealers já formados em algum nível (do básico a cursos avançados) e fazer atendimentos particulares. Mais informações e inscrições pelo número (024) 9-9882-5609.

Esta será a terceira vez que Marcelle cumpre agenda na região. O retorno se dá ao sucesso das experiências anteriores, sobretudo quanto à procura cada vez mais significativa por parte de quem se interessa pelo ThetaHealing - terapia energética criada em 1995 por Vianna Stibal, após ela própria testemunhar a remissão de um tumor - na época, com 23 centímetros. Todas as atividades que terão à frente a instrutora master internacional serão desenvolvidas no espaço Natureza Interior (rua Presidente Campos Salles, 1.267, centro, Mogi das Cruzes).

A primeira no Alto Tietê é a palestra “Manifeste seu 2020”, que acontece a partir das 19 horas, com entrada franca. Contudo, como as vagas são limitadas, é preciso confirmar presença pelo número (024) 9-9882-5609. Durante o encontro, Marcelle vai ensinar não apenas a elaborar a clássica lista de desejos para o Ano-Novo, mas, sim, a realizá-los por meio de uma poderosa ferramenta do ThetaHealing.

“O ThetaHealing nos ensina que, qualquer um de nós é capaz de manifestar; que nem tudo depende do outro, de um governo, de uma situação, de um momento. Temos disponível uma ferramenta universal de autoconhecimento que nos auxilia na identificação e na ressignificação de dificuldades, até as mais profundas e ocultas, e que atrapalham a realização de nossos desejos”, adianta a especialista.

Já para quem quiser experimentar o ThetaHealing, a instrutora master internacional fará atendimentos particulares em Mogi, amanhã, das 9 às 17 horas. Com um viés espiritual, mas totalmente de mãos dadas com a física quântica e a cinesiologia, a sessão tem início como a de uma terapia convencional e pode durar 30 minutos ou 1 hora – à escolha do cliente.

“A partir da questão trazida pelo cliente e acessando a frequência cerebral Theta, alcançamos informações no subconsciente, onde estão guardadas crenças responsáveis por bloqueios, traumas e doenças”, acrescenta Marcelle.

Ainda no dia 23, às 19 horas, a profissional vai receber thetahealers já formados em algum nível (do básico a cursos avançados) para uma espécie de prática-reciclagem.

Já aqueles que desejam trabalhar com a técnica ou aprenderem sobre a cura energética para a auto aplicação, o curso “DNA Básico” (curso introdutório de ThetaHealing) acontece nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, enquanto o curso “Você e o Criador” (destinado a quem já cursou “Aprofundando no Digging”) está agendado para 28, 29 e 30 de janeiro – terça, quarta e quinta-feira, respectivamente.