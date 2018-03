Itaquá acerta detalhes para receber em abril o projeto ‘Teatro Acessível’

A Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Itaquaquecetuba realizou uma reunião na segunda-feira (12) juntamente com a coordenadoria da ONG - Escola da Gente do Rio de Janeiro para viabilizar a vinda do projeto “Teatro Acessível: arte, prazer e direitos”. O objetivo é trazer um projeto teatral e uma formação continuada para a cidade. A produção e a equipe técnica do espetáculo também participaram da reunião.

Durante o encontro, ficou acordado que a formação continuada acontecerá no dia 18 abril e a produção teatral será encenada no dia 19 de abril, às 19 horas, tendo como público alvo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), profissionais do departamento de Educação Especial da Semecti e comunidade em geral para uma temática que possui linguagem adequada para pessoas a partir de 11 anos, conforme explicou o coordenador da ONG Escola, Pedro Prata.

A secretária de Educação, Verônica Cosmo Barbosa, disse que a cidade esta de portas abertas para parcerias.

“Ficamos muito mais felizes quando esses espetáculos são acompanhados com formações para os professores, ainda mais numa temática importante que é a acessibilidade,” finalizou a titular da pasta agradecendo os presentes pela parceria e a MRS Logística, patrocinadora do espetáculo, por propiciar esta ação à cidade.

Projeto

Idealizada pela Escola de Gente em 2011, a campanha “Teatro Acessível: Arte, Prazer e Direitos” tem por objetivo garantir mais autonomia e participação de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e baixo letramento, entre outras condições, na vida cultural de suas cidades. Para isso, percorre o Brasil oferecendo teatro gratuito e acessível a crianças, adolescentes e jovens. Em 2013 a campanha foi incorporada como ação e conteúdo de política pública pelo Ministério da Cultura.

A Campanha é mais uma ação da Escola de Gente que, desde a sua fundação, já sensibilizou para a causa da inclusão mais de 400 mil pessoas em todas as regiões do Brasil e em 16 países das Américas, Europa, Oceania e África. Por sua atuação, a Escola de Gente recebeu 21 reconhecimentos nacionais e internacionais, como o “Prêmio Direitos Humanos 2011” da Presidência da República na categoria “Direitos de Pessoas com Deficiência”.