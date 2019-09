Itaquá Garden Shopping receberá Marcha para Jesus Itaquá 2019 neste sábado

Neste sábado, dia 07 de setembro, o Itaquá Garden Shopping vai receber a 5ª edição da Marcha para Jesus Itaquá. Com o Tema “O Resgatado, Itaquá e de Cristo”, que segue a temática da 27ª Marcha de São Paulo, a saída será em frente à sede da prefeitura de Itaquaquecetuba, às 14 horas e deverá chegar para concentração no Itaquá Garden Shopping às 16 horas. A programação contará com shows até as 22 horas.

De acordo com o organizador Osório Filho, a Marcha para Jesus 2019 terá sete trios elétricos que passarão pela região central da cidade.

“Teremos muito louvor, adoração, além de momentos de oração, fé e devoção. Neste ano o destaque fica por conta das atrações Kids, na concentração, onde as crianças terão a atração do trenzinho kids com a presença do palhaço Bozo. O evento ainda terá celebração cristã com vários pastores.

Ainda segundo os organizadores, a expetativa é que neste ano o evento tenha um aumento significativo no número de fiéis.

“A tendência e só aumentar a participação de fiéis de agregando todas as denominações Evangélicas Cristãs da Cidade neste que é considerado o maior evento gospel da região do Alto Tietê e uma das maiores marchas de todo o Estado de São Paulo, já chegou a reunir mais de 20 mil pessoas, destacou Osório Filho”.

O evento tem o apoio institucional da Prefeitura e Câmara de Itaquaquecetuba e conta com mais de 300 igrejas evangélicas de diferentes ministérios.

Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail marcha.itaqua@gmail.com ou na página oficial da Marcha Itaquá.

Teatro Mágico

No domingo, dia 08 de setembro, aniversário de Itaquaquecetuba, a apresentação do Teatro Mágico está garantida no Garden. A atração é gratuita e terá início as 16 horas, na portaria 2.