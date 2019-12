Itaquá recebe no próximo domingo exposição oficial do Castelo Rá-Tim-Bum

Para fechar 2019 em grande estilo, o Itaquá Garden Shopping presenteia o público com a exposição temática “Castelo Rá-Tim-Bum”! O evento, que traz para o mundo real toda a magia do famoso seriado da TV Cultura da década de 90, estreia no dia 15 de dezembro (domingo). A mostra oficial do programa, que marcou e ainda marca diferentes gerações e é considerado um dos maiores clássicos da televisão brasileira, segue até 26 de janeiro.

O castelo será literalmente reconstruído no piso térreo, portaria 2. A diversão já começará do lado de fora da exposição, onde o público poderá tirar fotos e contemplar a fachada com a torre do Castelo. Na entrada, todos serão recebidos pelo famoso Porteiro e, nos ambientes internos, se encontrarão com a cobra Celeste em sua árvore, o Gato Pintado na biblioteca, além do incrível quarto do Nino e da feiticeira Morgana, os figurinos utilizados pelos atores nas gravações nos anos 90 e muito mais. Tudo com o acervo original da TV Cultura.

Para Leandro Lourenço, Gerente de Vendas e Marketing (GVM) do Itaquá Garden Shopping, o Castelo Rá-Tim-Bum é mais que um evento de lazer e entretenimento. “O Castelo Rá-Tim-Bum marcou várias gerações de brasileiros e os pais poderão trazer seus filhos para conhecer o programa que marcou a infância deles. A exposição irá proporcionar aos visitantes a experiência de reviver memórias emocionantes, através de um cenário lúdico e repleto de magia e encanto”, destaca.

E não acabou! Para a diversão ficar ainda melhor, as crianças poderão brincar em um tobogã que reproduzirá os encanamentos por onde os personagens Mau e Godofredo corriam. O Ratinho, um dos personagens que mais faz sucesso, será reproduzido em escala gigante dentro de sua banheira. A melhor parte é que será permitido entrar nela para tirar fotos criativas com o personagem!