Janderson Rodrigues recebe prêmio melhor produtor e diretor do Alto Tietê

Dentre as diversas premiações e títulos já recebidos em seus curtas e longas metragens, o cineasta suzanense, Janderson Rodrigues coleciona mais um troféu, desta vez, como melhor produtor e diretor do Alto Tietê.

A premiação intitulada "Srº e Srª Cultura 2018", foi entregue, no início do mês, na Câmara Municipal de São Paulo para a surpresa do diretor. "Quando me telefonaram informando que tinha ganhado o prêmio, respondi: É pegadinha, né? Só acreditei, quando recebi o convite pessoalmente", brinca.

Com indicação de Egídio Rocha, o Kid Love, além do cineasta, outras personalidades da cidade também receberam o troféu, sendo eles: compositor e membro do grupo Contadores de Mentira - Michael Maison; os escritores Maria Lucia e Geraldo Brasileiro; a artística plástica Keno Cristina e Egidio Rocha (Kid Love), na categoria de melhor agente cultural e idealizador de projetos culturais do Alto Tietê.

"Agradeço ao Kid Love pois, foi através dele que meu primeiro curta metragem foi produzido, na época não tinha nem produtora. Foi uma honra ter participado da premiação e receber esse reconhecimento todo", afirma Janderson.

Cineasta

Janderson Rodrigues, é diretor e produtor da Estrada Films, além disso, em 4 anos já dirigiu e produziu sete filmes, nove vídeo-clips, além de fotografar outras cinco obras.

Dentre os festivais, o cineasta já participou do Festival Poe de Cinema Fantástico de de São José dos Campos, Mostra Permanente de Curtas em Goiânia, Festival Internacional Boca do Inferno, Mostra Monstro, Festival de Suzano, entre outras, onde concorreu como melhor filme e diretor.

Com projetos de curtas e longas metragens, Janderson conta sobre o andamento nas produções de "Senhor dos Sonhos", que deve estrear em 2019. "Nos próximos meses, vamos iniciar a passagem de roteiro com o elenco e iniciar as gravações. Agora o foco é dedicar 100% ao projeto", finaliza.