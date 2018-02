Jornalista cria seu primeiro canal no YouTube com assuntos do cotidiano

Com assuntos irreverentes e do cotidiano, o papai de primeira viagem e também jornalista, Douglas Pires, acaba de criar seu primeiro canal no YouTube intitulado "Douglas Pires". Os vídeos trazem histórias diveras como as experiências que passa com sua filha Valentina que nasceu no mês passado.

Em conversa ao DS, o suzanense de 40 anos que também é criador do blog "Lado D", conta como surgiu a ideia de criar ferramentas através de plataformas digitais para expor suas experiências por meio de conteúdos informativos com uma pegada jovem e descontraída.

O jornalista explica que o intuito desde o começo era sair de uma linguagem formal e transformar sua rotina através do jornalismo literário.

"Montei o blog em 2011 entretanto, não tinha noção de qual conteúdo abordar. Foi quando entrei de férias de uma empresa em que trabalhava e comecei a escrever histórias sobre minha carreira jornalística e os desafios vividos através da minha rotina diária. No começo, realizava uma espécie de linguagem descritiva e em 2015 comecei voltado para o jornalismo literário. No final do ano passado dei uma parada no blog, pois fiquei sem atuar na área e o que eu produzia era assuntos do meu dia-a-dia, e também porque minha esposa estava no final da sua gravidez", ressalta.

Em janeiro deste ano, após o nascimento da sua filha, Douglas começou a gravar um vídeo para realizar um sátira sobre a calvície e com a ajuda do seu amigo Leandro Gomes, começaram a produzir um canal no YouTube que retratasse a mesma ideia do blog, mas de uma forma despretensiosa.

"Certo dia, coloquei meu celular em cima de um livro e gravei no quarto da minha filha um vídeo tirando sarro da minha falta de cabelo e que apesar disso, ainda usava shampoo e se existia um produto para os carecas. Meus amigos que viram a postagem na minha rede social adoraram, inclusive o Leandro que é meu amigo e começou a incentivar na criação do canal. Na semana seguinte, fiz outro vídeo perguntando se as pessoas gostariam que eu tivesse um canal e que mandassem sugestões de vídeos e os comentários foram bem positivos", conta.

Criação

O canal foi criado em menos de um mês e atualmente conta com mais de 100 inscritos, além da aprovação de amigos e parentes do novo "youtuber". Os vídeos falam da rotina e as experiências de ser pai e cuidar de uma menina e também de assuntos relevantes como o vídeo "O Saudoso Carnaval", contando fatos e histórias sobre os carnavais dos anos 80 e 90.

Com expectativas para ingressar com a nova novidade, o jornalista está investindo em novos equipamentos e ideias para melhorar a qualidade dos vídeos e atribuir novos inscritos.

"Como o vídeo é com o mesmo intuito do blog, pretendo manter os dois em atividade. No momento o foco é o canal, então estou investindo em equipamentos como tripé, luzes, lapela e também pegar mais o ritmo das edições e quem sabe futuramente realizar gravações externas, pois quero inserir histórias de outras pessoas.