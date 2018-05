Jovens mogianos iniciam projeto para produção de longa metragem

Apaixonados pelo mundo do cinema, um grupo de amigos criou no final de 2014 o canal no YouTube intitulado "Friends Group Entertainment", que mistura conteúdos de produção independente baseado no mundo do cinema com referências ao universo geek/nerd. Dentre os vídeos lançados, a equipe - atualmente com dezesseis integrantes -, decidiu manter a continuação com as gravações de um longa metragem na sequência de “Remanescentes”, desta vez, com o capítulo II.

Segundo o criador do projeto e idealizador do conteúdo digital, Felipe Guilherme, de 24 anos, a ideia da continuação do longa, irá ser produzida com um elenco maior que o anterior, além dos detalhes dos novos efeitos visuais e sonoros que são o cargo chefe durante a produção do filme.

“No capítulo II de Remanescentes, estamos contando com uma equipe maior que a primeira, desta vez, estão inseridas pessoas de outras regiões, até mesmo da capital paulista. São aproximadamente 30 pessoas, envolvendo elenco, cenografia, fotografia, filmagens, figurino, parte técnica, entre outros”, conta.

Ainda sem data de estreia, o idealizador enfatiza que a continuação do segundo filme é “consertar” detalhes da edição que ocorreu no primeiro, além de inserir novos elementos para aumentar o conteúdo com mais trama do universo geek/nerd.

“Queremos fazer um filme muito mais grandioso, de forma que possamos expandir o universo criado em ‘Remanescentes’, com uma trama mais densa, mais personagens, situações e dilemas. Queremos fazer algo nunca antes feito em nosso canal”, comenta Felipe.

As reuniões com a equipe da nova continuação da produção, já começaram à serem discutidas, entretanto, o intuito do grupo, em especial, do criador do conteúdo, é de começar as gravações aos poucos para conseguir um resultado maior do que o lançamento da primeira versão.

“Estamos planejamento e nos reunindo para conseguirmos aos poucos realizar as gravações externas e também arrecadar dinheiro para darmos um conforto para toda a equipe.

Com isso, criamos uma campanha no site Catarse, para que interessados em ajudar nosso projeto doem qualquer valor para custearmos os recursos utilizados no filme. Toda ajuda é, e sempre será, muito bem-vinda!”, enfatiza.

Canal

Inspirado em um canal australiano chamado "RackaRacka", o jovem juntamente com mais dois integrantes criaram o " Friends Group" e decidiram apostar no projeto. Em novembro de 2016, o grupo conseguiu criar o seu primeiro longa-metragem chamado "Frenesi", que adaptou a lenda de Slenderman para o Brasil. O canal já conta com mais de 75 mil inscritos.

Serviço

Para acessar o site da campanha do grupo, basta acessar o link: https://www.catarse.me/remanescentes2, e doar qualquer quantia para apoiar a continuação do projeto.