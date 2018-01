Jovens mogianos produzem filme baseado no anime japonês “Os Cavaleiros do Zodíaco”

O sonho e paixão pelo anime japonês Os Cavaleiros do Zodíaco instigaram o jovem publicitário Nando Rodrigues a partir para sua própria criação: A Lenda de Fênix. O curta-metragem é um filme live action baseado no anime, com foco em Ikki de Fênix, um dos protagonistas da série. No filme, o personagem segue uma jornada solitária até encontrar Thomas, um jovem misterioso em busca de vingança. O encontro dos dois traz à tona sentimentos do passado de Ikki.

Quando criança, Nando teve contato com a série de anime Os Cavaleiros do Zodíaco, também conhecido como Saint Seiya, criada por Masami Kurumada no ano de 1985 no Japão. Inicialmente, era apenas uma série de mangá, mas pelo tamanho sucesso que fez entre os fãs, logo se tornou uma série televisiva. O enredo original acompanha a história um grupo de guerreiros místicos, conhecidos como cavaleiros, que usam em suas lutas armaduras sagradas baseadas em constelações. O objetivo dos cavaleiros é defender a reencarnação da deusa grega Athena contra outros deuses que querem dominar a Terra. No Brasil, o anime foi exibido nas emissoras Rede Manchete, Rede Bandeirantes, Rede 21, Play TV, Rede Brasil e Cartoon Network.

Sobre o filme

Toda a produção do curta metragem foi de forma independente e de responsabilidade da Raciocinando Filmes, produtora audiovisual criada no ano de 2017 por Nando Rodrigues. O publicitário já tem no currículo outro curta-metragem, o STORGE, criado durante o Festival 72 HORAS RIO. Ainda, para A Lenda de Fênix se tornar um dos primeiros filmes baseados no anime Os Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, a produtora teve como principal alicerce o grupo de youtubers mogianos Friends Groups Entertainment, que já alcançam 60 mil inscritos no canal e contam com diversas produções independentes.

O live action também teve parceria da Hipnóticos Filmes, uma produtora independente que aborda gêneros de suspense, mistério, fantasia e terror. A Hipnóticos Filmes já esteve presente em mais de 60 festivais e marcou presença, além do Brasil, no Egito, EUA, Rússia, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Austrália. Posteriormente, o curta será legendado em oito idiomas e tem participação de Leonardo Camillo e Flávio Dias, dubladores originais da série no Brasil.

O lançamento de A Lenda de Fênix está previsto para o dia 26 de janeiro, 19h30, no Festival de Verão, no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, localizado na Rua Doutor. Corrêa, 515- Centro. A entrada é franca.