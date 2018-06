Junho Verde tem evento no Parque Municipal nesta quarta-feira em Mogi

A programação do Junho Verde continua e, nesta quarta-feira (13), a partir das 8 horas, acontecerá a reintrodução de microrquídeas no Parque Natural Municipal Chiquinho Veríssimo. Já na sexta-feira (15), a partir das 9 horas, o Viveiro de Mudas do Parque Leon Feffer será reinaugurado. No sábado, dia 16, será realizada a Caminhada Ecológica, entre o Parque Centenário e o Parque Municipal, incluindo uma trilha de 1,5 km por dentro da mata. No mesmo dia, só que às 10 horas, será celebrada uma Missa Campal pelo bispo Dom Pedro Stringhini, no Parque Municipal, na chegada da Caminhada Ecológica.

“O Junho Verde tem sido um sucesso, com boa participação da população e eventos que estimulam a reflexão sobre a importância da preservação ambiental. Além disso, tivemos uma notícia positiva para a cidade, com a visita do secretário estadual do Meio Ambiente, Maurício Brusadin, que anunciou a votação, pelo Consema, da criação da Área de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti, que acontecerá no próximo dia 20”, observa o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima.

O evento desta quarta-feira, no Parque Municipal, dá continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido desde o ano passado no local, quando houve a reintrodução de 40 espécies, na Semana da Primavera, em setembro. Em abril deste ano, mais uma ação do tipo foi realizada, desta vez com o resgate de orquídeas endêmicas da região.

O trabalho de salvaguarda contou com a presença e o apoio de um dos maiores pesquisadores e colecionadores de orquídeas no mundo, Masuji Kayasima. Em abril, a ação foi incluiu o resgate das orquídeas que estavam em troncos de árvores, caídas, e que não sobreviveriam sem a atuação. As orquídeas foram cuidadosamente retiradas e reintroduzidas, totalizando 37 indivíduos raros salvos.

Viveiro de Mudas

Já na sexta-feira, dia 15, acontecerá a reinauguração do Viveiro de Mudas do Parque Leon Feffer, com o objetivo de produzir mudas para arborização da cidade. No sábado, dia 16, a partir das 8 horas, será realizada a Caminhada Ecológica, entre o Parque Centenário e o Parque Municipal, incluindo uma trilha de 1,5 km por dentro da mata. No mesmo dia, só que às 10 horas, será celebrada uma Missa Campal pelo bispo Dom Pedro Stringhini, no Parque Municipal, na chegada da Caminhada Ecológica.

Os eventos continuam na próxima semana. Na quarta-feira, dia 20, acontecerá o Mogi + Água, projeto de saneamento rural em parceria com o Trata Brasil para início imediato de 10 pontos na zona rural, que receberão tratamento da água antes de voltar para o Rio Tietê. Já no domingo, dia 24, haverá o Passeio Ciclístico, uma iniciativa em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer que estimulará a prática de exercícios físicos, partindo do Paque Centenário em direção a Sabaúna.