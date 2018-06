'Jurassic World' é destaque nas estreias do cinema de Suzano

Com direção de Juan Antonio Bayona (J.A- Bayona), o longa de ação “Jurassic World: Reino Ameaçado”, estreia nesta quinta-feira (21) nas salas 1 e 2 do Centerplex de Suzano, com classificação indicativa de 12 anos. No novo filme da franquia, após os acontecimentos de Jurassic Word: O Mundo dos Dinossauros” (2015), a ilha se encontra abandonada e os dinossauros sobreviventes vivem em uma selva. O filme é a continuação da saga que teve o primeiro longa intitulado “Jurassic Park: Parque dos Dinossauros” lançado em 1993, com direção de Steven Spielberg.

Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, a personagem Claire, interpretada pela atriz Bryce Dallas Howard, convoca Owen (Chris Pratt) e retorna à ilha.

O elenco também conta com os atores: Ted Levine (“Little Boy – Além do Impossível”), Toby Jones (“Atômica”), James Cromwell (“Marshall: Igualdade e Justiça”), BD Wong (da série “Mr. Robot”), Rafe Spall (“X + Y”), Daniella Pineda (“Mr. Roosevelt”), Justice Smith (“Cidades de Papel”), Isabella Sermon, Geraldine Chaplin e Jeff Goldblum (“Thor: Ragnarok”).

O roteiro foi escrito por Colin Trevorrow (diretor do primeiro “Jurassic World”) e Derek Connolly (“Kong: A Ilha da Caveira”). Ainda há expectativa de um novo “ Jurassic World” com previsão de lançamento para junho de 2021.

Terror e comédia

Além da estreia do filme de ação, os longas “Hereditário”, “Não Se Aceitam Devoluções” e “Talvez Uma História de Amor” também serão exibidos no cinema de Suzano.

O primeiro é um filme de terror, onde a família Graham, após a morte da reclusa avó, começa a desvendar certos mistérios. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse um sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram. A classificação é de 16 anos.

Ainda há a estreia dos filmes nacionais “Não Se Aceitam Devoluções” e “Talvez Uma História de Amor”.