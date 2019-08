Juri define Julia Liporace como a 'Garota Expoá 2019'

Em noite de muita beleza e elegância, a estudante Julia Liporace, de 16 anos, foi a grande vencedora do Concurso 'Garota Expoá 2019', realizado nesta quinta-feira, 29, no Teatro Municipal. Em segundo lugar, como Miss Simpatia, a escolhida foi Renata Soares, de 20 anos e Carolina Matsue, de 19 anos, foi definida como Miss Imprensa. As eleitas serão as anfitriãs da 46ª edição da Expoá, que será realizada de 5 a 8 de setembro, na Praça de Eventos.



A disputa que aconteceu no Teatro Municipal contou com a participação de 28 candidatas que fizeram uma apresentação para avalização dos jurados. Elas desfilaram individualmente em traje de gala e 15 foram classificadas para uma segunda etapa. Na fase seguinte as meninas voltaram a se apresentar e responderam perguntas que serviram para que os jurados tomassem a decisão e escolhessem as vencedoras da noite.



Para o prefeito Gian Lopes, que entregou a faixa para a “Garota Expoá”, todas as candidatas fizeram uma grande apresentação e por isso merecem o reconhecimento. “Parabenizo a todas as concorrentes e temos certeza que os visitantes da nossa EXPOÁ 2019, a nossa festa mais tradicional, serão muito bem recepcionados pelas eleitas”.



De acordo com o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o concurso teve o brilho esperado e tudo ocorreu com muita beleza e elegância. “O objetivo foi alcançado, que é valorizar a beleza das mulheres poaenses”.



A vencedora Julia Liporace declarou que é o primeiro concurso que participa e que está muito feliz com a conquista. “Foi um sonho alcançado e será uma honra muito grande em recepcionar os convidados da EXPOÁ”.



Escolha

O corpo de jurados foi composto por cinco profissionais da área de beleza, moda, estética e jornalística. Foram analisados os seguintes critérios: beleza facial; harmonia corporal; desenvoltura; comunicação e personalidade.



Disputaram o posto de “Garota EXPOÁ 2019”: Alice da Silva; Amanda Barbosa; Ana Karoliny Borges; Barbara Cambur Porto; Carolina Matsue; Dhayene Martins; Erika Scarpin; Gabriela Moreau; Giane Ingrid Pereira Alves; Giuliana Regina; Jade Louize Souza de Castilho; Julia Liporace de Araújo; Kamila Carvalho; Karen de Brito Arantes; Karina Souza; Khyara Nhandaylla Sousa; Larissa Acierno de Luna; Layza Oliveira; Letícia Aires; Letícia Alcantarilla; Lívia Candiles; Luana Casarini Rossi; Mariana Chagas; Monica Freitas; Nicole Lima; Nicoli de Souza; Renata Soares; e Thaynara Pereira.



Além do prefeito Gian Lopes e do secretário de Cultura, Mário Sumirê, também acompanharam o evento para escolha da “Garota EXPOÁ 2019”, a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, os secretários de Governo, Fernando Miranda, de Transportes, Wilson Lopes, de Segurança, Carlos Setsuo, os vereadores Welson Lopes e Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP), Rodolfo Zaharansky Filho.