Letra escrita por Dinho dos Mamonas é encontrada em Itaquá e vira música

Uma letra escrita por Dinho, vocalista de uma das bandas mais conhecida do País, os Mamonas Assassinas, foi encontrada em um sítio da família do cantor em Itaquaquecetuba. A letra acabou ganhando uma nova música, intitulada "Vai Aê", lançada na última segunda-feira (21), pelo cantor Ruy Brissac e que já atingiu a marca de 1,4 mil visualizações no YouTube.

Segundo Jorge Santana, primo de Dinho, a letra foi encontrada no quarto do músico no sítio localizado no bairro Scaffid em Itaquá. “Estava lá para coletar informações para o roteiro de um filme que estamos realizando sobre a história dos Mamonas, e foi quando vi as anotações da carta com um possível tema sobre a Copa do Mundo de 98”, enfatiza Santana.

Com a descoberta da nova letra, a história da banda ganha nova vida - 22 anos depois do trágico acidente aéreo que tirou a vida dos cinco integrantes da banda - Dinho, Júlio Rasec, Sérgio Reoli, Bento Hinoto e Samuel Reoli . A nova música "Vai Aê" se encaixou perfeitamente no clima de Copa do Mundo da Rússia que acontece no próximo dia 14 de junho e que poderá ser hit da seleção brasileira.

“Estamos bastante otimistas com relação ao lançamento da música. Queremos não só homenagear os Mamonas, mas também aos fãs e a todos os brasileiros que irão torcer junto com a seleção brasileira na conquista de mais uma taça”, conta animado.

Filme e série

Outra novidade que também vai animar os fãs dos Mamonas é o lançamento de um filme sobre a trajetória e carreira da banda, que terá as cidades de Itaquá e Suzano nas gravações que acontecem em julho.

“Depois de elaborarmos a ideia para lançarmos o filme, estamos fechando com novos parceiros e as gravações estão previstas para serem iniciadas no dia 20 de julho. A cidade de Itaquaquecetuba é um dos locais das gravações do longa e vamos verificar a possibilidade de gravar em Suzano também. Os Mamonas tem muitas histórias para contar e estamos ansiosos para o lançamento do mesmo”, afirma Jorge.

Já a série que havia sido cancelada pela Record no ano passado, retorna este ano com cinco capítulos e depois será compactada em no filme que tem previsão para ser lançado em fevereiro de 2019. Para o primo de Dinho, a banda Mamonas Assassinas está e sempre estará presente na vida das pessoas.

“Os Mamonas é a fórmula única de um grupo que tinha paixão pelo que fazia, o trabalho deles deixa até hoje um legado na vida das pessoas de levar felicidade e trazer a memória presente e ativa no coração de cada brasileiro. Mesmo depois de tantos anos, o carinho e o reconhecimento que as pessoas sentem por eles é imensurável. Isso só podia vir deles”, concluiu.