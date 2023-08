Linha Fina é sinônimo da jornalista Carla Ortiz

A jornalista Carla Ortiz, especialista em assessoria de imprensa e marketing digital, ganha a maioridade quando o assunto é empreender. Neste ano, sua empresa Linha Fina, completa 18 anos. Para ela, a vida de um jornalista é de muita dedicação e renúncia. "Ninguém imagina quando lê uma matéria no impresso ou site, vê uma reportagem na TV ou a escuta no rádio", comenta.

Leia a entrevista completa que ela concedeu ao Circuito Alto Tietê.

DS: Conta pra gente sua trajetória profissional?

Carla Ortiz: Comecei como estagiária no Diário de Suzano no final de 2000 até me formar em 2002, na Universidade Mogi das Cruzes (UMC). Logo que terminou o estágio, fui convidada pela Marilei Schiavi para trabalhar na Rádio Metropolitana e fiquei quase dois anos até abrir a agência Linha Fina Assessoria de Comunicação, em 2005, que completa seus 18 anos, agora em 2023. No começo foi bem difícil, porque nesta época o trabalho de assessoria de imprensa não era bem visto. Talvez pela conduta de alguns profissionais ruins, muitos jornalistas acreditavam que era um trabalho tranquilo, tanto que diversas vezes, durante uma entrevista de emprego, eu escutava de um jornalista que ele queria trabalhar na agência porque queria algo mais sossegado.

De cara, o candidato já percebia que não era o lugar dele. Sempre gostei muito de trabalhar e jornadas de 10/14 e 20 horas sempre fizeram parte do meu currículo. Essa dedicação somada à colaboração de todos os profissionais e estagiários que passaram pela Linha Fina, ajudou a nos posicionar no mercado, nos tornando uma das referências em Assessoria de Imprensa na região. Com a pandemia, acabamos incorporando o marketing digital na nossa rotina, e hoje atuamos neste mercado, desenvolvendo criativos, fazendo a gestão de tráfego e criando estratégias de relacionamento e humanização da marca para os nossos clientes.

DS: Como foi sua experiência no Diário de Suzano?

Carla Ortiz: Foi a minha faculdade (risos). Na época, um dos meus chefes, Paulo Quaresma, estava sempre me dando novas tarefas. Confesso que, às vezes, aquilo me chateava porque eu ficava muito sobrecarrega, mas hoje, sou muito grata a ele porque me ensinou a ser o que eu sou profissionalmente, e também ao Diário de Suzano por me dar essa oportunidade.

DS: O que te levou a estudar jornalismo?

Carla Ortiz: Não sei, exatamente. Desde que eu me conheço por gente já queria ser jornalista. Tanto que sempre ocupei este cargo nos grêmios estudantis. Mas acredito que a escola no qual eu cursei os ensinos fundamental e médio (EE.Colônia dos Pescadores, em Caraguá) tenha incentivado (sem saber) esse desejo, pois dentro do currículo pedagógico da disciplina de Língua Portuguesa tínhamos que escrever um livro, isso por várias séries. Então, acabei crescendo sendo estimulada a escrever e a contar histórias, e o jornalismo é isso!

DS: Você passou pelo que chamamos de hard news e agora atua na assessoria de imprensa. Como você avalia um bom repórter e um bom assessor?

Carla Ortiz: Bom, na época que eu trabalhei como repórter as coisas eram um pouco mais difíceis porque não tínhamos o Google como nosso aliado, tão menos as facilidades da internet para otimizar uma entrevista. Aquela época para você escrever uma matéria sobre saúde, a fonte tinha que ter paciência para explicar, explicar e explicar, por exemplo. Hoje a informação é muito mais acessível e isso dá uma liberdade maior para o jornalista complementar o seu trabalho, como também meio que o "obriga" a fazer a lição de casa antes de partir para uma entrevista.

DS: O que sua família representa na sua vida?

Carla Ortiz: Família é a base. E me dei conta disso depois que meu filho, Vinicius, nasceu.