Literatura e artes cênicas são destaques da Agenda Cultural de abril

A Agenda Cultural da Prefeitura de Suzano para abril traz a palestra do escritor e jornalista Xico Sá, nesta quarta-feira (17), às 20 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). Essa atividade faz parte do projeto “Trajetória Literária”, que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, com o escritor e articulador cultural Sacolinha, e a Associação Cultural Literatura no Brasil.

Xico Sá nasceu no Crato, na região do Cariri cearense, e iniciou a trajetória profissional no Recife. Ganhador de importantes prêmios do jornalismo, como “Esso”, “Folha”, “Abril” e “Comunique-se”, é atualmente colunista do jornal “El País/Brasil” e comentarista do programa "Redação”, do canal Sportv.

Além disso, é autor dos livros “A Pátria em Sandálias da Humildade (Editora Realejo)”, “Os machões dançaram: Crônicas de Amor & Sexo em tempo de homens vacilões (Record)”, “O Livro das Mulheres Extraordinárias (Três Estrelas)”, "Big Jato (Companhia das Letras)”,“Modos de Macho & Modinhas de Fêmea (Record)”, “Chabadabadá – O macho perdido e a fêmea que se acha (Record)”, “Sertão Japão (Casa de Irene)”, entre outros.

Mais um destaque da agenda é a segunda edição do projeto “O Palco é Nosso”, que reunirá apresentações de grupos de teatro e dança da região, de 23 a 27 de abril (terça-feira a sábado), no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro), com entrada gratuita. E a primeira companhia a se apresentar é a InSanos, com a peça “O Bagulho é Louco”, às 20 horas.

Inspirada em uma canção do disco “Reprocesso”, do músico maranhense Zé de Riba, a montagem é uma poesia urbana, provocativa e enérgica, que retrata de maneira divertida o cotidiano do homem moderno. A partir da música, o próprio cantor resolveu transformá-la em texto teatral. Já no dia 24 (quarta-feira), às 20 horas, a atriz suzanense Elizandra Deep apresenta o monólogo livremente inspirado na peça “Valsa Nº 6”, do dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues, chamado “Pedaços de Memória. No dia seguinte, no mesmo horário é a vez da trupe Toc Patoc, com a peça “A Deusa da Loucura”, que é uma adaptação do musical “Noturno”, do músico e dramaturgo Oswaldo Montenegro.

Também na quinta-feira (25/04), das 13 às 20 horas, fazendo ainda parte da programação do “O Palco é Nosso”, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, acontecerá um whorkshop de danças urbanas. E às 20 horas, o tablado do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebe as escolas de dança da região para apresentações de street dance.

Para encerrar a segunda edição do projeto, o Teatro da Neura apresenta o mais novo espetáculo infantil do grupo, no sábado (27/04), às 16 horas. Puremã é um mito criado por atores da companhia e narra a história de uma indiazinha que embarca numa aventura, em um barco, em busca de identidade.

Circuito

A Agenda Cultural traz ainda o evento “Rock na Boa”, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique), das 15 às 21 horas, com entrada gratuita. Na semana seguinte, sexta-feira (26/04), ocorrerá mais uma edição do “Sarau Vivências”, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a partir das 19 horas. Já encerrando a programação de abril, o “Cultura Presente” apresenta o grupo “Sambas da Vida”, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 13 às 15 horas. E, por fim, o Simpósio de Dança, que acontece em 29 e 30 de abril (segunda e terça-feira) e 2 e 3 de maio (quinta e sexta-feira), das 8 às 22 horas, no Teatro Municipal .