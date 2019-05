Livro 'Dente de leão: a sustentável leveza de ser' traz 15 crônicas

O livro 'Dente de leão: a sustentável leveza de ser' será lançado dia 28 de junho, às 19h30, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, situado na Rua Benjamin Constant, 682 - Centro, Suzano.

O livro possui 15 crônicas escritas com base em assuntos da atualidade. O autor do livro, Ademiro Lopes, o Sacolinha, conta que o objetivo é despertar a sensação de leveza nos leitores. "As crônicas falam sobre ouvir o problema do outro e respeitar a opinião do próximo. Hoje em dia as pessoas estão muito pesadas, carregando tantas coisas dentro de si. Quero que elas se sintam leves ao lerem o meu livro".

Sacolinha já escreveu sete livros, que variam entre romances e contos. Ele comenta que a motivação para escrever as crônicas surgiu a partir de um desejo de apresentar aos leitores uma nova perspectiva sobre a ideia de leveza, tanto do corpo quanto da alma. "A ideia do título do livro surgiu a partir da palavra leveza. O dente de leão é uma planta que representa leveza. Quis colocar o meu ponto de vista dentro deste assunto", ressalta o autor.

Ilustrações e fotos estão presentes no livro que apresenta um novo viés sobre a atual sociedade.

A pré venda começou no dia 12 de abril e acontece até o dia de lançamento oficial do livro (28 de junho). Quem quiser adquirir o livro com antecedência, ainda este mês, o valor é de $25. No próximo mês, em junho, o valor passa a ser $30. Pós lançamento oficial, o livro será vendido por $35 em livrarias da região.

Quem adquirir o livro antecipadamente, tem o direito de receber algumas recompensas, como: brindes, camisetas e café com o autor.