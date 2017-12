Livro ‘Mínima’ será lançado hoje no Casarão da Mariquinha em Mogi

A poetisa Marcia David lança, nesta sexta-feira (22), o seu primeiro livro, intitulado "Mínima". Com traduções para o inglês e francês, e prefácios dos artistas Eduardo Motta e Cristiano Rennó. O lançamento será no Casarão da Mariquinha, localizado na Rua Alfredo Cardoso, 2, no Largo da Igreja de São Benedito, Centro. O horário programado é das 19 às 21 horas.

Em seguida, haverá a apresentação do espetáculo musical "Deriva", com Lívia Barros, Juliana Rodrigues, Juh Vieira e participação especial de Beto Bianchi.

"Não escrevo o que sei, escrevo para saber. Escrevo-me, livro-me", diz Marcia, que escreve desde os seis anos e já participou de exposições, saraus e leituras, além de ter obtido o primeiro lugar regional no 5º Concurso Literário de Suzano.

Ela já publicou artigos em diversas mídias, impressas e digitais, poemas em coletâneas e letras para canções, em parceria com o músico Beto Bianchi.

"Os registros ficaram por muito tempo guardados. Enveredei-me por outros caminhos, mas nunca deixei a escrita. Aos poucos fui organizando esses textos no ambiente virtual. Criei blog, divulguei em redes, recebi prêmios e estímulos importantes. Entre poemas curtos e longos, narrativas, letras concebidas para serem canções e artigos, editei o conjunto, para ser assim, por agora. Como sínteses de minhas verdades, mesmo que em possíveis humanidades comuns, batizei esse conjunto como "Mínima", palavra que também me quer dizer algo como: síntese de mim, além do fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão, que vem do minimalismo, da arquitetura", explica.

Autora

Nascida em Montes Claros, mora em Mogi há muitos anos. Fez Belas Artes na Universidade Federal de Minas Gerais, Arquitetura e Urbanismo na Universidade Braz Cubas e mestrado na Universidade de São Paulo.

Sempre envolvida com as artes visuais, Marcia ilustrou seus poemas com desenhos e esclarece que eles são como leituras ou desdobramentos.

"Como artista gráfica, concebi o objeto no todo. Ilustrações à esquerda, em fundo infinito preto: subjetividades. Textos à direita, em fundo convencional claro: objetividades. Um livro, que pode ser o fim do começo. Como disse Carlos Drummond de Andrade: 'há livros escritos para evitar espaços vazios na estante'. Eu acrescento 'há livros escritos para evitar vazios existenciais'. Talvez, esse seja um desses", conta.

Obra

O livro tem dois prefácios escritos por pessoas importantes para a poetisa.

"São duas pessoas especiais na minha história, para resumir bem. E grandes conhecedores de arte, em especial, arte contemporânea: Eduardo Motta é artista visual, escritor, consultor em criação, leitor compulsivo. Cristiano Rennó é artista visual, leitor compulsivo, também. Os prefácios foram presentes que recebi, além das inúmeras conversas que eu tive com os dois, fundamentais no processo dessa edição própria", enfatiza.

As traduções foram feitas por Beto Bianchi, marido de Marcia, que morou anos na Inglaterra e viaja pelo mundo como músico, e por Marc Philippot, amigo e tradutor juramentado, ambos com sensibilidades artísticas delicadas.

Intervenções visuais

Durante o lançamento do livro haverá projeção de vídeos feitos por Beto Bianchi em suas muitas viagens pelo mundo, é o que explica Marcia.

"Percebi que havia uma convergência conceitual entre o que eu faço e os vídeos, de busca da síntese. E, mais que isso, da extração da beleza no que poderia ser algo banal ou banalizável". conclui.