Maestro João Carlos Martin faz apresentação neste sábado em Suzano

A Escola Estadual Jussara Feitosa Domschke realiza mais uma edição do projeto "A Música Venceu", do maestro João Carlos Martins. O concerto será neste sábado (11), a partir das 11 horas, na quadra da escola que fica no Jardim Portugalia, em Suzano. O projeto está no sétimo ano de existência e tem como objetivo principal estimular a inclusão da música clássica na vida dos alunos. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O maestro estará no dia do evento. Ele trará sua orquestra, a Filarmônica Bachiana do Sesi para se apresentar junto aos alunos da escola. Ao todo, 120 crianças fazem parte do projeto social e 90 vão se apresentar no dia.

O diretor da escola José Jair Nogueira, falou sobre a importância desse projeto para os alunos, para a escola e para o bairro. Ele revela que esse projeto só foi possível pela parceria entre empresas. "É um tripé de parceria. Temos a Fundação Bachiana, a empresa Clariant e a escola. Cada um tinha uma necessidade específica e encontramos um equilíbrio neste meio. A Fundação Bachiana já trabalhava com esse projeto, a escola precisava de um projeto que ajudassem os alunos, então foi uma junção que deu muito certo. Os alunos não tinham perspectivas de futuro, o projeto veio para resgatar e dar apoio a eles", afirma.

Este resultado é em vigor do planejamento da escola junto com a iniciativa musical. O diretor aponta que os alunos melhoraram muito suas performances depois da implantação do projeto. "Eles evoluíram muito nas outras matérias do currículo escolar. O comportamento deles mudou para melhor, agora eles tem senso de responsabilidade. O retorno dos pais dos alunos é muito positivo, faz a gente acreditar ainda mais na mudança por meio da cultura", descreve Nogueira.

Sobre as aulas, ele informa que elas acontecem de segunda a sexta-feira, no período da manhã, tarde e noite. "As aulas são ministradas pelos professores da Fundação Bachiana. O acompanhamento é constante e do próprio maestro", conta. São oferecidas aulas de violino, viola, violoncelo, coral, percussão e iniciação musical. Além de teoria e percepção musical. A faixa etária dos alunos é de 5 a 18 anos.