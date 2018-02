Maestro suzanense percorre o mundo do samba há mais de 40 anos

Maestro, instrumentista e professor de música, Mario Augusto dos Santos que completa 80 anos em abril, é inspirado em ritmos do samba e das marchinhas de carnaval. A vocação para a música começou desde cedo quando aprendeu a tocar trombone na adolescência. Morador do Parque Maria Helena, Mario foi músico da Banda Santa Cecília de Mogi das Cruzes por 33 anos e há mais de 29 anos é maestro da Corporação Musical Lira Suzanense.

"A Banda Santa Cecília foi fundada na década de 20, era uma das bandas mais tradicionais do município, tocávamos em coretos, festas tradicionais da cidade e em outros lugares também. Aquela época era muito gostosa, antigamente ensaiávamos na Guarda Mirim, tocávamos em diversos lugares e o povo dançava nossas músicas eufóricos", conta.

Ainda jovem, criou em 1974 na cidade de Araçatuba a banda "Brasil Moreno", que este ano completa 44 anos, e conta com 50 músicos de cidades como Santo André, Mauá, Mogi das Cruzes, São Paulo, entre outros. Como fundador, Mario conta como surgiu a criação do nome que está tanto tempo em atividade.

"Primeiro porque eu sou moreno e brasileiro. E em Araçatuba toquei por muitos anos em diversas cidades e todos os músicos anteriormente era compostas por pessoas negras", ressalta.

Com um repertório bastante eclético, a banda se apresenta em Suzano e em diversas cidades. Conta com músicos que atuaram na Lira Suzanense e outros que ainda estão no início de carreira como Marco Júnior da Banda “Molho Madeiras” de Mogi.

"Depois que acertamos o dia e horário com o cliente, reunimos a banda que irá se apresentar e realizamos os ensaios. Como geralmente realizamos um arranjo com marchinhas de carnaval, os músicos já sabem a maioria das músicas então não precisamos ficar ensaiando todos os dias, uns dois é o suficiente", disse.

Trajetória

Além de maestro e professor, Mario Augusto também é instrumentista e apesar de saber tocar todos os instrumentos tem como o trompete o seu favorito. "Eu sou músico em diversas bandas, não só a minha, já toquei aqui na Corporação, em Santo André, Osasco, onde me chamar estou indo", argumenta.

Sem projetos fixos para este ano, o maestro comenta que os trabalhos surgem de acordo com a demanda. Só neste mês treze trabalhos já estavam programados para a banda.

"Queremos fazer o melhor para poder ter trabalho amanhã, aqui cada um se apresenta e separamos em grupos, porque tem eventos que temos que realizar tudo em um mesmo dia. Não sou chefe de ninguém e todos os músicos são responsáveis, sempre comento com eles que quem tem chefe é índio", finaliza.