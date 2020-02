Maestro suzanense vai participar de festival em Gramado

O maestro da orquestra filarmônica de Itaquaquecetuba, o suzanense Lucas Johnny, de 21 anos, foi selecionado para participar do festival de música "Gramado In Concert", em fevereiro. O festival é realizado na cidade de Gramado no Rio Grande do Sul. Em Gramado, Johnny vai integrar a turma sob regência do maestro Linus Lerner.

Johnny ficará dez dias em Gramado, onde terá aulas com Lerner e vai reger a orquestra do festival.

O músico suzanense iniciou seus estudos musicais aos nove anos de idade, tocando Violino em um projeto social em Suzano.

Durante a juventude, Johnny teve seu primeiro contato com a regência na igreja que frequentava, onde iniciou os estudos nessa área e foi o responsável pelo ministério de louvor atuando como regente da orquestra e coral.

Posteriormente Johnny desenvolveu projetos sociais de musicalização infanto-juvenil com instituições da cidade de Suzano e estudou regência pela Escola Técnica de Artes da cidade de São Paulo, onde assistiu aulas do maestro Roberto Tibirica.

Desde 2011, Johnny vem trabalhando com bandas e orquestras em eventos corporativos sempre buscando formação e conhecimento com profissionais da área, sendo autodidata nos estudos de piano e composição.

O maestro também é engajado em causas sociais.

"Através dos projetos, vidas são transformadas, lapidadas e as pessoas que conseguem participar podem ser introduzidas no mercado de trabalho", conta Johnny.

O maestro se diz honrado em ser selecionado para ir ao festival em Gramado.

"Estou lisonjeado, até agora não estou acreditando que isso está acontecendo. Isso vai agregar muito para o meu início de carreira, estou ansioso", diz.