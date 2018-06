Maurício Meirelles fala com o DS sobre carreira e novos projetos

O comediante Maurício Meirelles, conhecido por ter integrado o elenco do programa Custe O Que Custar (CQC), se apresentou, na última sexta-feira (1º), no Teatro Doutor Armando de Ré em Suzano. Com o espaço lotado, aproximadamente 300 pessoas estiveram no local e puderam ver a performance de Meirelles que foca, principalmente, no já conhecido “Webbullying”- quadro criado pelo próprio comediante. Também foram arrecadados 260 quilos de alimentos não-perecíveis que serão doados a organizações assistenciais (ainda não definidas) do município.

Em entrevista ao DS, o humorista contou um pouco de suas experiências e falou sobre novos projetos. Ele será, por exemplo, apresentador - ao lado de Felipe Andreoli - do programa “Zona Mista”, feito para ir ao ar durante a Copa da Rússia, no canal Sportv.

O humorista, formado em Publicidade e Propaganda, iniciou sua carreira no stand up em 2007. Também atuou no programa televiso “CQC”, na Band que encerrou em 2015. Meirelles explica como foi a experiência em atuar com humor político na emissora.

“Para repor peças que estavam saindo, o CQC me procurou, sendo que eu já atuava no stand up e acabei entrando no lugar do Danilo Gentili. A função do CQC era mostrar a população como funciona a política, numa pegada mais jovem”, aponta.

Com o surgimento do show solo, o comediante explica como que o Webbullying surgiu em suas apresentações, sendo peça chave do seus espetáculos. “Tinha um show de comédia solo, chamado Não Leva a Sério, com intuito de mostrar que a vida social da pessoa era diferente da real, foi aí que surgiu o Webbullying, fazendo um trote virtual em diversas redes sociais, como Whatsapp e o Facebook e está dando muito certo”, ressalta.

Meirelles está com seu show solo e ainda faz vídeos para seu canal no YouTube. Sua próxima estreia neste mês será no programa “Zona Mista” no Sportv. Ele falou como conciliar sua rotina pessoal com a profissional.

“Tem uma coisa chamada ter filhos e aí vem a fase do pagar as contas, além disso, as pessoas começam a trabalhar mais quando se têm filhos. Porém eu gosto de fazer e ainda penso: Como as pessoas me pagam para verem isso?. Amo o que eu faço e não tem preço que pague, é gratificante demais”, brinca.

Marcos Rizada, organizador do evento de Suzano, ressaltou que trazer cultura através dos shows de stand up para o município é importante, pois a população merece tirar um tempo para se divertir. “É gratificante poder trazer essas personalidades conhecidas da internet e de outros veículos para a cidade, além disso, é maior ainda verem as pessoas se divertindo e tirando um tempo para elas esquecerem da rotina diária como trabalho, casa, escola e outras atividades. O humor é a melhor forma de amenizar o dia exaustivo de uma pessoa”, ressalta.