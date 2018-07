Max Feffer será palco da 13ª Festa das Águas nesta segunda-feira

O Parque Municipal Max Feffer será palco da 13ª edição da Festa das Águas, marcada para acontecer nesta segunda-feira, 9. O evento terá início às 9 horas e a expectativa é receber 30 mil visitantes. A ação disponibilizará shows musicais, diversos serviços sociais para a comunidade, além de uma estrutura exclusiva para o lazer das crianças. A iniciativa é da Igreja Cristã Mundial e conta com o apoio da Prefeitura de Suzano.

A Festa das Águas é o maior evento solidário que acontece, anualmente, no município suzanense. “O objetivo desse evento é trazer a população vários tipos de serviços, além de proporcionar lazer para as famílias”, afirmou a coordenadora da ação, Izildinha Figueiredo.

Na área da estética e beleza, a comunidade vai ter à disposição cortes de cabelo, manicure, drenagem facial e até massagem. Haverá ainda a carreta da mamografia para exames gratuitos. O público ainda conta com exames de visão, testes de glicemia, saúde bucal, atendimento médico com clínico geral e pediatra.

Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, poderá conferir as vagas disponíveis com o atendimento de agência de empregos. Além disso, os visitantes terão direito a atendimento do Procon, orientação jurídica e assessoria contábil. Para os microempreendedores e os interessados em ter o próprio negócio, terão o Sebrae à disposição.

A Festa das Águas é direcionada para toda a família, já que haverá um espaço exclusivo para o lazer das crianças. Os pequenos poderão se divertir em um parque com brinquedos infláveis, além de uma área de recreação com pintura facial e esculturas de balão.

Durante o evento, é realizado um grande batismo nas águas com pessoas declarando publicamente a sua fé.

O encerramento será marcado com a apresentação teatral da Cia de Artes Jeová Nissi. Haverá ainda shows com Eli Soares, Eliezer de Tarsis e Ministério de Louvor ICM na Arena Suzano.