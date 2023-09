Max Feffer tem nova edição do 'Flashback no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer será palco de mais uma edição do evento musical “Flashback no Parque”, neste domingo (17/09), das 13 horas às 17h30. A ação, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Suzano, ocorrerá em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) e será livre e gratuita para todos os públicos.

Os interessados em participar do evento devem comparecer ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, situado na área principal do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A programação, que prevê a reprodução de músicas marcantes que se tornaram clássicos nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000, será coordenada pelos DJs da Flipsound. A atividade busca promover, destacar e valorizar a cultura deste tipo de segmento musical como forma de combater à discriminação racial.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, este tipo de atividade garante uma ótima oportunidade de lazer para toda a família. “Esta edição do ‘Flashback no Parque’ trará momentos de muita alegria e diversão, não apenas para os amantes deste gênero musical, mas também para o público em geral que aprecia músicas nacionais e internacionais. Sem dúvida, é uma ótima opção para aproveitar o domingo com a família”, afirmou.