Filme 'Maze Runner: A Cura Mortal' estreia hoje no cinema de Suzano Com um gostinho de inacabado, "Cura Mortal" (The Death Cure) encerra trilogia iniciada em 2014

Por Amanda Moreira - De Suzano 25 JAN 2018 - 15h00

Filme é baseado no livro "A Cura Mortal" da Trilogia Maze Runner escrita por James Dashner, além de ser dirigido por Wes Ball. Foto: Divulgação Continuando exatamente de onde a produção anterior parou, o novo "Maze Runner: A Cura Mortal" (Maze Runner: The Death Cure), tem como objetivo mostrar Thomas, interpretado pelo ator Dylan O'Brien, e seus companheiros da Clareira finalmente conseguindo o esperado embate contra a organização C.R.U.E.L, que promete a resposta para todas as perguntas levantadas nos longas anteriores. O filme de ação em 3D estreia hoje na sala 3 do cinema Centerplex, em Suzano, e a classificação indicativa é de 12 anos. Com uma sequência inicial de perseguição digna dos grandes filmes de ação - e bem semelhante a "Mad Max: Estrada da Fúria", com os cenários de areia e o tom alaranjado - o trailer inicial do filme dá de sequência bem frenética, barulhenta e de tirar o fôlego. E esse é o ponto forte da produção dirigida por Wes Ball. Na trama, o personagem Thomas terá que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento. Além disso, o longa marca o fim de uma tendência recente entre os blockbusters, as sagas juvenis que se passam em um futuro distópico, ou seja, aquilo que praticamente se iniciou com "Jogos Vorazes" se estendeu a mais alguns filmes, sem que nenhum chegasse ao sucesso da franquia protagonizada por Jennifer Lawrence. Ao que tudo indica o capítulo final de Maze Runner também coloca um fim nesse esquema e nessas produções, revelando uma moda passageira que rendeu títulos que ficam sempre na média, tanto de qualidade como de público (com exceção do pioneiro nesse modelo). “Maze Runner: A Cura Mortal” é um filme com muita ação, suspense e ficção científica, o filme é baseado no livro "A Cura Mortal" da Trilogia Maze Runner escrita por James Dashner, além de ser dirigido por Wes Ball e escrito por T.S. Nowlin. Elenco Além do ator Dylan O'Brien, também estão presentes os atores Kaya Scodelario que interpreta a personagem Teresa, Thomas Brodie-Sangster (Newt), Ki Hong Lee (Minho), Giancarlo Esposito (Jorge), Aidan Gillen (Janson), Barry Pepper (Vince), Will Poulter (Gally), Patricia Clarkson (Ava Paige), entre outros.

Leia Também