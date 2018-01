Mc Hagaj de Mogi é classificado na batalha 'Face5' em Belo Horizonte

Representando o estado de São Paulo, o mogiano Hércules Andrade, mais conhecido como Mc/rapper Hagaj é um dos classificados para a batalha "Face5" que irá acontecer na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais entre os dias 26 e 28.

Além dele, outros Mc's do estado de São Paulo também irão participar do evento como os rappers Andrade, Koell, Alê, Motta, Durap, entre outros. O Mc Hagaj conta sua experiência como rapper e a expectativa de concorrer a batalha com Mc's de diversas cidades do país.

"Comecei atuando com as batalhas com Mc's desde 2011 e no ano passado comecei a batalhar sério com rimas e consegui alcançar várias vitórias, dentre elas na segunda classificatória em Santa Cruz trazendo o nome não só de Mogi, mas do Alto Tietê em evidência", conta.

Com a vitória, Hagaj garantiu a vaga no festival "Face5". que irá trazer rappers do país todo para representar os estados.

Festival

O Festival "Face5" tem como objetivo a missão de lutar pela cultura e arte de rua para explorar seus elementos.

Protagonistas de excelentes representações na cultura Hip Hop no país, o evento irá homenagear o Mc Marechal na primeira do festival. Além disso, haverá jurados e convidados, batalhas e palestras para os participantes.

Das premiações do festival, o vencedor pode levar até R$ 2 mil reais para a casa com a batalha "Face 5 Absoluta- Bate e volta".

Origem

A cultura Hip Hop, da qual o rap faz parte junto com o grafite e a dança break, deu o ar da sua graça no Brasil no começo dos anos 80 (poucos anos depois de seu surgimento, nos Estados Unidos), mais notadamente em São Paulo.

Ela chegou pelas mãos das equipes que faziam os bailes soul e dos discos e revistas que começaram a ser vendidos em lojas nas galerias da Rua 24 de Maio, no Centro (mesmo local onde, na mesma época, encontravam-se os integrantes do nascente movimento punk). Os primeiros a aparecer foram os dançarinos de break que, expulsos pelos comerciantes e policiais da região, transferiram-se para a estação de metrô São Bento.

Logo houve uma cisão entre esses breakers e os rappers (também conhecidos como tagarelas), que começavam a fazer seus versos, levando o rap brasileiro através de uma mensagem de reflexão e mudança ao dia-a-dia das pessoas.

As letras abordam desde o cotidiano vivenciado na periferia até a situação política e econômica no País.

As chamadas rodas culturais estão ganhando forma e atraindo centenas de fãs e simpatizantes do gênero.

No cenário nacional, um artista que se destacou-se por começar em uma batalha de rima foi o rapper Emicida.