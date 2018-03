Mc Kenny de Itaquá grava música autoral ‘Terapia’ pela Liga do Funk

Com uma caneta na mão e batidas aceleradas, o jovem Kenny Roger Alexandre da Silva - mais conhecido por Mc Kenny- de 16 anos, morador do bairro Marengo em Itaquaquecetuba apresenta suas canções de autoria própria dentro da redação do DS em uma entrevista descontraída.

O cantor gravou, recentemente, seu primeiro single intitulado "Terapia" (que aborda o baile funk) pela Liga do Funk em São Paulo. A canção será lançada ainda este mês pelo canal no YouTube da própria liga. Com mais de 30 músicas escritas, o adolescente não esconde a timidez para falar do seu trabalho, experiências e projeções futuras como profissional na música.

O talento juvenil foi descoberto pelo caçador de talentos e assessor parlamentar Gleison dos Santos, de 41 anos, também morador do Marengo, que contou um pouco como ajuda o Mc e a promover atividades culturais para aperfeiçoamento musical e social do cantor.

"Sempre busquei ajudar pessoas de bairros carentes, descobrindo novos jogadores de futebol e lançando em times grandes. Dentre uma e outra descoberta, percebi que a maioria dos jovens do Marengo, gosta de cantar e dançar funk -o chamado Mc-, foi nessa busca que encontrei o Kenny e notei que o menino tinha talento", conta.

Com a ajuda de Mc Rogerinho, um dos responsáveis e vice-presidente da escola de funkeiros “Liga do Funk”, o jovem conseguiu por meio de suas composições, gravar uma música e aprender através de aulas características para se tornar um profissional da indústria do funk. Ele teve, por exemplo, aulas de manter a postura de palco, de canto, teatro e rima, além de participar de debates sobre diversos temas, entre eles, o hip hop para conseguir possíveis contratações empresariais.

"Comecei no ramo do funk muito novo, já aos 4 anos criava batidas para as músicas. Aos 13, já me apresentava em casa de eventos pelo Alto Tietê para fazer a abertura de shows para artistas maiores e desde então não parei mais de compor e trazer músicas de inspiração e lição de vida para outras pessoas", reforça o artista.

Músicas

Dentre as canções produzidas pelo Mc a música "A Vida do Crime", dividida em duas partes, conta a história de um dos seus amigos que morreu baleado, passando uma mensagem positiva aos jovens.

"Essa música escrevi contando a história do meu amigo, que infelizmente faleceu baleado e deixou o funk para seguir o lado do crime. A ideia é conscientizar outros jovens à não se envolverem na marginalização e principalmente nas drogas que é a realidade do mundo nos dias de hoje ", ressalta.

Projetos

Para projeções futuras, o cantor conta seu sonho em ajudar sua família através da música.

"Sempre tive apoio da minha mãe e dos meus irmãos mais velhos e se tudo der certo, pretendo dar uma casa para minha mãe que é batalhadora e dar um conforto que ainda nunca tive à eles", enfatiza Kenny.

Outro projeto que o cantor está desenvolvendo é uma canção em parceria com o próprio Mc Rogerinho (ainda sem nome oficial), que aborda a liberdade da consciência e o resgate de jovens através de mudanças e inclusão social.

"Primeiramente agradeço à Deus por ter me proporcionado o dom de cantar, minha família, ao Gleison e o Mc Rogerinho e a Liga do Funk que estão me preparando e dando grandes oportunidades", finaliza.