Mega Natal Artesanal é marcado pela chegada do Papai Noel e apresentações

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou neste domingo (8) da chegada do Papai Noel, de apresentações musicais e do Mega Natal Artesanal na Arena Suzano e também do espetáculo teatral de bonecos na Praça dos Expedicionários. Os trabalhos integram o mês de atividades do “Natal das Flores 2019”, realizado no município em alusão às festividades de fim de ano.

As famílias que passaram pelo Parque Max Feffer participaram de atividades de dança com Flash Mob e encontraram barracas de artesanato e feira gastronômica. Já na Arena Suzano, o Mega Natal artesanal reuniu mais de 60 expositores e contou com a chegada do Papai Noel e com as apresentações dos corais Lumbini, com as crianças, e Allan Kardec, com o público da melhor idade.

No palco principal, ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o chefe do Executivo destacou o trabalho da prefeitura no resgate da autoestima da cidade e no retorno das festividades de final de ano.

“O Papai Noel chegou para alegrar a criançada, trazendo o espírito natalino e a solidariedade. Eu mesmo fiz um pedido e fui atendido: no próximo dia 19, a partir das 18 horas, vamos inaugurar a tão sonhada Marginal do Una, uma obra que ficou parada por décadas e que agora deixa de ser uma vergonha para ser o nosso orgulho”, destacou o prefeito.

As atrações do Mega Natal Artesanal – feira gastronômica, barracas dos artesãos e o Papai Noel – seguirão de 12 a 15 de dezembro (quinta-feira a domingo) e nos dias 19 e 20 (quinta e sexta-feira), das 13 às 20 horas. A Arena Suzano fica no número 90 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador.

De lá, o prefeito e a primeira-dama seguiram para a Praça dos Expedicionários, onde ocorreu o espetáculo do Teatro de Bonecos “Natal da Menina Aisha”. A atividade, que é totalmente gratuita, conta a história de uma menina refugiada e a sua perspectiva do natal. As apresentações seguem nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e ?22 de dezembro em três horários: 14, 17 e 20 horas.

O evento contou ainda com a presença dos secretários municipais André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Geraldo Garippo (Cultura) e Arnaldo Marin Júnior (Esportes e Lazer); da presidente do Conselho Municipal de Cultura, Cleide Tomioka; e de colaboradores da administração municipal.