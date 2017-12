Menina que sonha em ser policial vai a SP para cantata de Natal da PM

A estudante Anita Turcato, de 10 anos, participará da Cantata de Natal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que acontecerá na próxima quinta-feira (14), a partir das 19 horas, em São Paulo. Ela será a única suzanense que integrará a atividade que será realizada em frente ao Comando Geral da PM, na praça Coronel Fernando Prestes, 115, Luz.

Na data, Anita estará vestida com o fardamento completo da Polícia Militar Rodoviária. "Meu sonho é ser policial. Posso ser nova, mas já tenho isso como decidido e vou me dedicar para conquistar. Sei que para conseguir uma vaga na Academia do Barro Branco terei que estudar muito, mas vou conseguir", disse a estudante, que é filha da jornalista Vivian Turcato, diretora de Comunicação da Câmara de Suzano.

"Participar desta Cantata já é parte do meu sonho, porque é uma atividade da PM e estou muito feliz por representar Suzano na data", afirmou a estudante de 10 anos.

Cantata

Esta cantata é formada por filhos de policiais militares e os ensaios foram iniciados no segundo semestre deste ano e aconteceram no Corpo Musical da PM.

O coral vai cantar oito músicas: Vem chegando o Natal; Jingle Bells; Boas Festas; Noite Feliz; Então é Natal; Natal Branco; Natal todo dia e A Paz. As crianças vão ser posicionadas na escadaria do Comando Geral da PM para a apresentação.