Opereta deve realizar em abril o espetáculo 'Passos da Paixão'

O Passos da Paixão, espetáculo teatral que apresenta a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, será realizado no Teatro Municipal de Poá. Esta é a expectativa da Associação Cultural Opereta e da Cia. Teatro Roda Mundo, responsáveis pela organização da peça realizada há 21 anos na cidade. Apesar de ainda não haver a confirmação oficial da Prefeitura pela liberação do espaço público, a produção e o elenco já trabalham na preparação da nova edição que será realizada nos dias 9 e 10 de abril, às 20 horas.

A decisão de realizar o Passos neste ano ocorreu entre a diretoria da associação, a direção do espetáculo e os participantes de anos anteriores e foi divulgada de forma oficial na segunda-feira (2) por meio de nota e de um vídeo divulgado nas redes sociais oficiais da Opereta. Nele, o presidente da instituição, Anderson Borges, explica que a escolha de realizar no Teatro Municipal se deu por “razões técnicas”. “Cabe salientar que o referido espaço cultural é público: é meu, é seu, é nosso, é da população poaense. Da parte da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, até o presente momento, não nos foi oferecido qualquer recurso financeiro. A liberação do espaço ainda está em negociação”, diz.

Nos últimos anos, a Câmara aprovava emendas ao orçamento municipal para subvenção do Passos da Paixão, que eram destinadas ao pagamento de despesas de profissionais, bem como palco, iluminação, som, cenários, divulgação, entre outros. No entanto, no final de 2019, quando a peça orçamentária para o ano seguinte foi votada não houve previsão deste tipo de recurso por parte da Prefeitura, que alegou “dificuldades financeiras”.

Diante deste cenário, a associação chegou a cogitar que o espetáculo, que integra o calendário turístico do Estado de São Paulo não ocorresse em 2020, fato este que seria inédito. “A organização da peça atendeu ao pedido dos participantes e decidiu pela realização do espetáculo... e justifica-se, principalmente, pelo processo de criação colaborativa, que é realizado por jovens, adultos e idosos que tiveram e têm suas vidas transformadas pela arte e que resistem em fazer cultura, assim como vários outros coletivos da região”, declarou Anderson.

A Opereta frisa ainda que cerca de 50 pessoas envolvidas na produção teatral deste ano estão voluntariamente dedicando horas em ensaios e reuniões e não receberão nenhum cachê, apesar de todos serem profissionais.

O Passos da Paixão é considerado como “o maior espetáculo ao ar livre do Alto Tietê”. Cerca de 120 mil pessoas já assistiram à peça ao longo dos 20 anos de existência. Somente no ano passado foram 8 mil expectadores. Um evento que a cada ano exige um investimento e uma dedicação para oferecer a melhor qualidade e experiência ao público que visita Poá neste período de Semana Santa: duas toneladas de estrutura de palco, luz, iluminação e cenários, mais de 500 profissionais envolvidos direta e indiretamente e mais de 800 inscritos nas oficinas de elenco e produção entre todas as edições.

A entidade também está em busca de patrocínios e parcerias para o custeio mínimo da infraestrutura necessária como cenários, figurino, divulgação, entre outros. Interessados podem entrar em contato nos telefones (11) 4634-1175 ou 94084-8410 e tratar com Fílipi Lima.

Abaixo a íntegra da nota oficial da Associação Cultural Opereta sobre o Passos da Paixão:

Nós da Associação Cultural Opereta informamos que o Passos da Paixão irá acontecer em abril. Apesar de não contarmos neste ano com a subvenção municipal para custeio das despesas de estrutura de palco, luz, som, bem como dos diversos profissionais envolvidos, a organização da peça atendeu ao pedido dos participantes de edições anteriores e decidiu pela realização do espetáculo, que em 2020 completará 21 anos de existência ininterrupta. E justifica-se, principalmente, pelo processo de criação colaborativa, que é realizado por jovens, adultos e idosos que tiveram e têm suas vidas transformadas pela arte e que resistem em fazer cultura assim como vários outros coletivos da região.

A produção artística tida como o “maior espetáculo ao ar livre do Alto Tietê” será realizada no Teatro Municipal de Poá, nos dias 9 e 10 de abril. A realização neste local se dará apenas por razões técnicas. Cabe salientar que o referido espaço cultural é público: é meu, é seu, é nosso, é da população poaense. Da parte da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, até o presente momento, não nos foi oferecido qualquer recurso financeiro. A liberação do espaço ainda está em negociação.

A Opereta busca patrocínio e parcerias para o custeio mínimo da infraestrutura que se faz necessária como cenários, figurino, divulgação, entre outros. Assim, todo o trabalho que envolve dezenas de pessoas está sendo feito de forma voluntária. Somos todos profissionais da arte e da cultura como qualquer outra categoria e, excepcionalmente, estamos trabalhando sem nenhum cachê.

A nós da Associação está claro que esta dificuldade imposta pelo cenário local deriva de gestões públicas inapetentes. Tendo feito esses esclarecimentos, convidamos a população a assistirem o Passos da Paixão nos dias 9 e 10 de abril, às 20 horas. Acompanhe nossas redes sociais para saber mais detalhes sobre o espetáculo. E você empresário, que deseja apoiar e patrocinar a produção cultural, entre em contato conosco, no telefone que está aparecendo no seu vídeo.