Mogi: 5ª Semana de Danças Urbanas tem início nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (31), terá início a 5ª edição da Semana de Danças Urbanas. A proposta do evento é reverenciar e fomentar as manifestações urbanas e a cultura hip hop do município. Por isso, até o dia 9 de fevereiro, acontecerão atividades como batalhas, mostras, espetáculos, oficinas, palestras e workshops.

A 5ª Semana de Danças Urbanas é organizada pelo coletivo Battle Best Dance e tem financiamento da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (PROFAC / Lei n° 7.222/2016/ Projeto aprovado n° 014/2019). A programação é gratuita, exceto para quem deseja participar dos eventos competitivos.

O primeiro evento da agenda é o espetáculo Tarzan, que será apresentado nesta sexta-feira (31), a partir das 20 horas, na Sala Multiuso Wilma Ramos, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O clássico será interpretado pelos membros da escola de dança Livres para Dançar.

No sábado (1°), a partir das 11 horas, também na Sala Wila Ramos, acontecerão as seletivas das batalhas de free step e open style. Os participantes devem se cadastrar e as seletivas irão até as quartas de final. Também será realizada a batalha kids e esta vai até a final já no sábado.

As finais das batalhas de free step e open style acontecerão no domingo (2), que terá extensa programação, a partir das 13 horas, no Theatro Vasques. Primeiramente, serão realizadas uma mostra competitiva e uma batalha de free step grupo. Depois acontecem as finais, com o anúncio e a premiação dos vencedores em todas as categorias. As inscrições podem ser feitas antecipadamente, por meio do link abaixo:

Inscreva-se

De terça a sexta-feira da próxima semana (3 a 6 de fevereiro), serão promovidas oficinas gratuitas do grupo Free Step On em escolas da cidade. Já na sexta-feira (07/02) acontecerá um fórum a partir das 19 horas na Casa do Hip Hop, que terá como tema “As mudanças na cena da dança e meios de contratação”.

A ideia dos organizadores é levar dois palestrantes de diferentes idades à Casa do Hip Hop, para dialogarem sobre as mudanças no setor ao longo dos anos, abordando o cenário atual e os meios de contratação. Assim, será possível fazer um comparativo entre o passado e a atualidade, evidenciando e refletindo sobre os novos desafios.

No sábado (8), a programação retorna para o Centro Cultural e o dia contará com quatro workshops de diferentes estilos de danças urbanas, mais um espetáculo para encerrar a agenda do dia. O evento terá início às 13 horas.

Quem comandará os workshops do sábado serão Ivan Manavi, Gabs Ventura, Nilton Siqueira e Jay Silva. Todos eles têm longa trajetória junto ao segmento de danças urbanas.

A semana será encerrada no domingo (09/02), com dois espetáculos no Theatro Vasques, que serão apresentados a partir das 18 horas.

Mais informações podem ser obtidas pela página no Facebook do evento.