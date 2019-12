Mogi cria Fórum Virtual para colher sugestões de artistas que podem se apresentar na Expo Mogi 2020

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo acaba de abrir novo Fórum Virtual, por meio do qual as pessoas podem dizer quais artistas elas gostariam de ver na Expo Mogi 2020. Qualquer um pode participar, porém apenas uma vez e é possível indicar dois artistas, sendo um mogiano e outro de renome nacional.

Indique os artistas que gostaria de ver na Expo Mogi 2020

O objetivo é tornar o processo de seleção dos artistas o mais democrático possível e atender aos gostos e anseios da população com relação aos shows musicais da festa do próximo ano, que vai celebrar os 460 anos de Mogi das Cruzes.

O Fórum Virtual faz parte do programa Diálogo Aberto e já foi utilizado pela Secretaria em muitas outras ocasiões, como por exemplo durante a elaboração do Plano Municipal de Cultura, no momento de definir editais do PROFAC a serem abertos, para colher sugestões de diretrizes de atuação do Conselho Municipal da Juventude, entre outras situações.

“A Expo Mogi é uma festa da cidade, que visa sempre agradar ao mais diversos gostos. Por isso, decidimos lançar mão dessa ferramenta, que é prática e de fácil acesso a todos, para começarmos a definir quem podemos trazer para os shows da Expo Mogi do ano que vem”, destacou o secretário, Mateus Sartori.

O prazo para o envio de sugestões é 28 de fevereiro do próximo ano. No formulário disponibilizado, é preciso se identificar, informar em qual cidade e bairro reside e, na sequência, já fazer a indicação dos dois nomes de artistas que gostaria de ver na Expo Mogi 2020.

A Expo Mogi 2019 foi a maior edição da festa que a cidade já teve em termos de público. Ao longo de quatro dias, foram 160 mil pessoas visitando e prestigiando o evento, que contou com a apresentação de artistas mogianos, artistas renomados e também feira de artesanato, mais uma ampla praça de alimentação, comandada por entidades assistenciais, que arrecadaram e mantiveram para a manutenção de seus projetos aproximadamente R$ 300 mil. A festa como um todo injetou na economia da cidade um valor calculado em R$ 3,5 milhões.