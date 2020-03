Mogi das Cruzes suspende atividades culturais por conta do coronavírus

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo para conter a pandemia de Coronavírus, a Prefeitura de Mogi das Cruzes determinou a adoção das seguintes medidas para conter a disseminação do vírus.

A partir de hoje (17), os espaços culturais, como Biblioteca Municipal, Centro Cultural, Theatro Vasques, Casa do Hip Hop, CEU das Artes e todos os Museus serão fechados, assim como os espaços esportivos (Ginásio Municipal de Esportes, Centro Municipal do Paradesporto, Ginásio Municipal Paulo Kobayashi e Núcleo de Avaliação Física); espaços de convivência (Centro Dia do Idoso e Serviços de Convivência) e espaço ambiental (Ilha Marabá).

Já os parques Centenário, Parque da Cidade, Parque Leon Feffer, Centros Esportivos e Academias da Terceira Idade, centros de compras como feiras livres e mercado municipal continuarão abertos. O transporte público funcionará normalmente. Todos os eventos que necessitam de alvará, estão proibidos pela prefeitura.

Guia de prevenção

O governo do Estado de São Paulo criou o Centro de Contingência do Estado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus, disponível em http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

O número de casos de coronavírus em Mogi das Cruzes, até a tarde de ontem, é de 27 notificações suspeitas do novo coronavírus (Covid-19), das quais cinco casos foram descartados e 22 aguardam resultados de exames.