Mogi inicia troca de ingressos por caixas de leite para show de humor com Rodrigo Capella

Mogi das Cruzes iniciou nesta quinta-feira (15) a troca de ingressos para o show de humor com Rodrigo Capella, que vai acontecer no dia 4 de março, às 18 horas, no Theatro Vasques. O espetáculo é mais uma atração trazida à cidade a partir da parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Circuito Cultural Paulista.

Para conseguir ingresso, os interessados devem doar uma caixa de leite longa vida, com prazo de validade para dois meses. A troca será feita diretamente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, que fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, na área central, de segunda a sábado, das 8h às 18h.

Vale lembrar que o Theatro Vasques tem 303 assentos e que a troca será encerrada tão logo a capacidade máxima do espaço for atingida. A orientação a quem não quer perder a apresentação, logo, é procurar o Centro Cultural o quanto antes.

Conhecido por sua atuação como repórter no “Programa da Sabrina”, na rede Record, Rodrigo Capella vai apresentar na cidade seu novo show, intitulado “Não recomendado pra Sociedade”, que mistura stand up comedy e música.

Produzido pelo grupo Risadaria, o espetáculo de comédia tem uma hora de duração e é recomendado para pessoas com idade a partir dos 16 anos.

Sobre Rodrigo Capella

Rodrigo Capella ganhou reconhecimento da mídia nacional após sua passagem pela MTV. Ele esteve à frente dos humorísticos de sucesso Quinta Categoria e Comédia MTV, além de viajar por quatro anos com o show de humor Comédia em Preto e Branco.

Ele também integra o elenco da Record, no Programa da Sabrina e participou de outros programas, como o Queimando a Roda, na Multishow em 2016.

Ainda em 2016, Capella iniciou o projeto “Quase um Festival de Humor”, ao lado dos humoristas Nanny People, Thiago Ventura, Victor Sarro, Rafael Cortez, Murilo Couto e muitos outros e estreou o solo que chega agora à Mogi, regado à muito humor e música, “Não Recomendado Pra Sociedade”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6988.