Mogi recebe dia 8 de dezembro Festival Vegano no Pró-Hiper

Mogi das Cruzes recebe no dia 8 de dezembro, no Pró-Hiper, o Festival Vegano de Natal JMA J'Adore mes amis. O evento ocorre das 10 às 19 horas. Além das típicas comidas natalinas elaboradas com ingredientes sem origem animal, o evento incentivará o público a contribuir com diversas ações solidárias importantes na região. A entrada e as atividades são gratuitas.

O evento tem o apoio Prefeitura, que contribui diretamente na realização das atividades solidárias. Entre as campanhas elaboradas, os organizadores incentivam a doação de tampinhas de todos os tipos de produtos, para a campanha "Tampinhas Solidárias", que serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade do município. O principal objetivo dessa ação é o de transformar as tampinhas em verbas para a aquisição de remédios e rações para Organizações Não Governamentais (Ongs) que cuidam de animais de rua.

Para contribuir com o Natal de famílias carentes mogianas, o Festival também aceita doações de arroz para a campanha "Arroz Solidário". Esses arrozes serão direcionados ao Fundo Social de Solidariedade, que acrescentará os produtos doados em cestas básicas para distribuir a essas famílias.

Além das campanhas "Tampinhas Solidárias" e "Arroz Solidário", o evento também receberá doações de brinquedos novos ou usados (em bom estado de conservação), que serão distribuídos às crianças carentes de Mogi por meio do Fundo Social.

Um dos grandes intuitos do evento é o de conscientizar às pessoas sobre o veganismo como um estilo de vida em prol do respeito aos animais, bem como ter uma alimentação mais saudável e contribuir com um meio ambiente sustentável. Pensando nisso, o festival também promoverá a doação de mais de 500 mudas de hortaliças orgânicas como alfaces, couves, cebolinhas, entre outras para as primeiras pessoas que chegarem ao local, sendo assim um incentivo à plantação dos alimentos e cultivo de pequenas hortas nas residências dos participantes.

Outra preocupação dos organizadores é o de promover a ação "Lixo Zero", que incentiva a todos o uso de talheres e copos retornáveis, que podem ser levados de casa ou adquiridos com os expositores. Essa pequena atitude reduz consideravelmente a produção de resíduos durante todo o evento.

O Festival Vegano de Natal JMA J'Adore mes amis começa com Yoga ao ar livre, que pode ser praticado por crianças a partir de 8 anos e adultos. Além disso, conta com bazar, venda de alimentos veganos, cosméticos naturais, roupas, sapatos, produtos para diferentes estilos, bem como palestras cujo tema central será a "Sustentabilidade do lixo".

O Festival é um momento de descontração sem deixar de abordar as causas que fazem do veganismo um estilo de vida benevolente aos animais de todas as espécies, à saúde humana e aos recursos naturais finitos.

Serviço

Quando: 08/12/2019 (das 10h às 19h)



Local: Pró-Hiper



Endereço: Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes (ao lado do Detran)

Acessibilidade?

Estacionamento Gratuito

A maioria dos expositores aceita cartão de crédito

Entrada Franca - Atividades Gratuitas