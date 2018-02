Mogi recebe em março oficina gratuita sobre inscrição de projetos em editais do ProAC

Mogi das Cruzes deve sediar, entre os dias 12 e 15 de março, uma oficina, ministrada por Vanderléia Barboza, que vai mostrar o passo a passo do processo de elaboração e inscrição de projetos nos editais do Programa de Ação Cultural (ProAC). A atividade será realizada no Centro Cultural de Mogi das Cruzes e é uma parceria com a Poiesis Organização Social de Cultura – Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo de São Paulo.

As inscrições devem ser feitas online até o dia 9 de março. São 30 vagas no total, a indicação etária é a partir dos 18 anos e a oficina tem como público-alvo artistas, produtores culturais e demais interessados em inscrever projetos nos editais do ProAC. A seleção se dará por meio de ordem de inscrição.

Durante a oficina, serão abordados as regras e procedimentos para inscrição de projetos no ProAC, bem como a estruturação do projeto. Neste último item, a oficineira vai falar sobre as falhas mais comuns dos proponentes e passar um roteiro prático para a elaboração de projetos culturais. Também serão esclarecidas dúvidas dos participantes sobre o melhor modo de apresentar seus projetos; a Gestão Comprometida na Execução do Projeto e Prestação de Contas.

A oficineira Vanderléia Barboza é formada em Letras e Pedagogia, especialista em Gestão Cultural, Educomunicação e Educação Comunitária pela USP e em Projetos Sociais – Gestão e Perspectivas pelo Senac. Há mais de 25 anos atua nas áreas de Literatura, Arte e Gestão Cultura Cultural. É contadora de histórias, diretora do grupo de Sarau-cênico Líricas e Prosas, organizadora da Semana Eugênia Sereno de Arte e Literatura e articuladora de interlinguagens de arte no diálogo com a literatura.

Teve quatro projetos premiados no ProAC nas áreas de Saraus Culturais, 2 em Economia Criativa e mais três projetos com trabalhos em arte pela Biblioteca Nacional e Funarte. É parecerista técnica de projetos culturais há 10 anos, atuando na macrorregião de São Paulo e cidades da Serra da Mantiqueira.