Mogi recebe lançamento regional do livro ‘Um bispo contra todas as cercas’

A Pastoral de Fé e Compromisso Social da Diocese de Mogi das Cruzes realizará o lançamento regional do livro “Um bispo contra todas as cercas”. O evento acontece no dia 29 de fevereiro (sábado), das 9 às 11 horas, na Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, em Mogi das Cruzes (SP), localizada na Av. Francisco Rodrigues Filho, 248 Mogilar – Mogi das Cruzes.

A autora do livro, a jornalista luso-brasileira Ana Helena Tavares, estará presente para autógrafos. A participação é gratuita.

Estão confirmadas também as presenças dos debatedores Padre Júlio Lancelotti e Mauro Kano, que farão aprofundamento do livro, contextualizando a vida e as causas de Dom Pedro Casaldáliga com os desafios do nosso tempo.

O lançamento inaugura o primeiro semestre das aulas da Escola da Cidadania “José de Souza Candido” que serão realizadas aos sábados, das 9h às 12h, na Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI. O curso é certificado pela Faculdade Paulo VI e pela Universidade Federal de São Paulo – Unifesp.

“Minhas causas valem mais do que minha vida”, uma frase marcante para Dom Pedro Casaldáliga. “Ele é alguém que encanta, que apaixona”, como reconhece Ana Helena Tavares. Ela afirma que ficou apaixonada pela história dele.

Escrever esse livro e lançá-lo Brasil afora tem sido um desafio. A jornalista produziu a obra ao longo de quatro anos, durante os quais aprofundou-se no conhecimento de alguém que considera a antítese do momento atual: “um homem que ama muito mais o Brasil do que muitas pessoas que nasceram neste solo”.

Durante o evento, os participantes também terão a oportunidade de debater sobre a mensagem do livro e sua importância para o momento atual