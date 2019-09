Mogi recebe neste sábado show da banda cover do Los Hermanos

O Sesi Mogi das Cruzes recebe neste sábado, 28, a partir das 19 horas, o show 'Além do que se vê ' - com a banda 'Mãe do Mendigo', cover do grupo Los Hermanos. A apresentação é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema MEU SESI no www.sesisp.org.br/meu-sesi.

A apresentação resgata músicas que se tornaram hinos de uma geração, arrebatando o público jovem no fim da década de 90 e começo dos anos 2000. Para tanto, em “Além do que se vê”, o grupo cover promete um show rico em detalhes, com arranjos originais e fidelidade na execução das músicas.

A banda Mãe do Mendigo, uma referência a música Do Sétimo Andar, do álbum Ventura, de seus homenageados, iniciou as atividades no final de 2013, com o intuito de representar com fidelidade as músicas de uma das maiores bandas nacionais das últimas décadas. O grupo cover é formado por oito músicos, sediados em diversas cidades como Rio Claro, Campinas, Araraquara e São Paulo. Com um histórico de apresentações por todo o Brasil, seus shows impressionaram, inclusive, a banda original.

Ficha técnica

Voz e Guitarra: Henrique Bortolotti | Voz e Guitarra: Gustavo Gazana | Baixo: Newton Jr. | Bateria: Diego Leonardi | Piano e Organ Hammond: Pedro Trindade | Sax: Marcio Meliscki | Trompete: Islan Santos | Trombone: Natanael Ventura

Repertório

1 Além Do Que Se Vê (Camelo)

2 O Vento (Amarante)

3 Morena (Camelo)

4 Retrato Pra Iaiá (Amarante)

5 Tá Bom (Camelo)

6 De Onde Vem A Calma (Camelo)

7 A Outra (Camelo)

8 Um Par (Amarante)

9 Samba a Dois (Camelo)

10 Sentimental (Amarante)

11 Casa Pré-Fabricada

12 O Vencedor (Camelo)

13 Condicional (Amarante)

14 Cara Estranho (Camelo)

15 O Velho E O Moço (Amarante)

16 Do Sétimo Andar (Amarante)

17 Do Lado De Dentro (Camelo)

18 Último Romance (Amarante)

19 Todo Carnaval Tem Seu Fim (Camelo)

20 Quem Sabe (Amarante)

21 Tenha Dó (Camelo)

22 Pierrot (Camelo)

23 Conversa De Botas Batidas

24 A Flor (Amarante/ Camelo)

SERVIÇO

Local: SESI Mogi das Cruzes

Rua Valmet, 171 - Brás Cubas - Mogi das Cruzes/SP - CEP 08740-640

AVCB: 299202, válido até 28/5/2020

Alvará 1159663, válido até 28/5/2020

Datas e horários: 28 de setembro, sábado, às 19h

Capacidade: 165 lugares

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Gênero: Rock alternativo, Indie rock

Informações: (11) 4723-6917

Entrada gratuita – os ingressos podem ser reservados pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi. ou retirados 1 hora antes