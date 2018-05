Mogi recebe show de Bavini e Banda; troca de ingressos começa nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (21) começa o início da troca de ingressos para mais um espetáculo do programa Circuito Cultural Paulista, que será apresentado em Mogi das Cruzes no dia 1º de junho. Trata-se do show com Bavini e Banda, que será a partir das 20 horas, no Theatro Vasques.

Assim como o último espetáculo do programa, as pessoas interessadas em assistir ao show devem se dirigir ao Centro Cultural de Mogi das Cruzes, e fazer a doação de um litro de leite longa vida, com validade mínima de dois meses. Cada litro doado dará direito a um ingresso.

Filho do consagrado músico Sérgio Reis, Marco Bavini seguiu os passos do pai e ganhou reconhecimento na cena musical após ser vocalista da banda de rock “Anjos da Noite”, que fez muito sucesso em São Paulo na década de 90.

Agora com um novo conceito, Bavini migra do hard rock para o pop folk em seu novo disco solo, onde passa a assinar apenas Bavini.

Ele chega à cidade acompanhado dos quatro músicos de sua banda, que são Marcellus Mereilles (violão), Gustavo Filipovick (bateria e vocal), Joseph Oliveira (baixo) e Tarumã (teclado). O show terá um tom mais intimista, com músicas de seu último CD e algumas regravações conhecidas, como “Sapato Velho”, canção famosa na voz do grupo Roupa Nova, “Um dia, um adeus”, de Guilherme Arantes, e “Maria Maria”, de Milton Nascimento.

A apresentação é indicada para pessoas de todas as idades.

Troca de ingressos

O Centro Cultural, onde as trocas dos ingressos serão feitas, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, número 360. Já o Theatro Vasques, onde o show será realizado no dia 1º de junho, fica na Rua Doutor Corrêa, 515. Ambos ficam no Centro da cidade. O Circuito Cultural Paulista é um programa de difusão cultural descentralizada, desenvolvido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e executado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA).

A partir da parceria com as prefeituras, ele busca atuar na formação de público e no acesso da população à diversidade artística.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6900.