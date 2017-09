Mogi sedia Encontro Intermunicipal de Regentes de Coros no dia 30

Mogi das Cruzes vai sediar, no próximo dia 30, o 9º Encontro Intermunicipal de Regentes de Coros. O evento terá o workshop "Caminhos para a Musicalização Infantojuvenil - Canto Coral" e acontece no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), das 12 horas às 18h30. As secretarias de Cultura e Educação convida os profissionais da área da educação, regentes, coralistas e demais interessados no segmento canto coral de todo o território nacional.

Os objetivos deste encontro são aprimorar técnicas de musicalização infantojuvenil e canto coral, proporcionando crescimento técnico, intercâmbio cultural e troca de experiências entre os profissionais do segmento. Os interessados devem preencher e enviar a ficha de inscrição até quarta-feira (20), para o e-mail canarinhosdoitapety@hotmail.com, com cópia para urbanosol@hotmail.com.

O workshop a ser realizado será conduzido pela renomada maestrina Mara Campos e abordará os seguintes temas: elementos para a organização de um coral, a musicalização infantojuvenil, coro cênico (o canto em movimento), exercícios de técnica vocal, brincadeiras musicais na prática pedagógica, orientações técnicas sobre atividades vocais com crianças e adolescentes, criatividade no canto coral (adereços, posicionamento, expressão, movimentação em palco), bem como repertório e partituras para coros infantil e juvenil. A palestrante deve abordar ainda outros temas aos participantes.

Mara Campos

Regente coral desde 1978, já formou e dirigiu inúmeros conjuntos, como o Coral da USP, Coral da Aliança Francesa, Coral da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Coral do Portal, Grupo Som-A-Pino, Coral Paulistano do Theatro Municipal de São Paulo e os Corais Infantil e Juvenil da Escola Municipal de Música.

Mara Campos integrou o Projeto Villa-Lobos de Canto Coral - INM/FUNARTE e foi professora de Regência e Canto Coral em 20 edições da Oficina de Música de Curitiba. Atuou como regente convidada dos coros ingleses BBC Singers, New College e The Sixteen, do conjunto Vox Brasiliensis, da instalação coral Concerto Concreto da Bienal "A Trama do Gosto" e da gravação do CD Villa-Lobos, em Paris (França).

Respondeu pela criação e direção musical dos espetáculos ZAP – O Resumo da Ópera e Coro dos Contrários - 22. Mara Campos criou e coordenou os Festivais de Coros da Aliança Francesa, Igreja São Francisco, Grupo Pão de Açúcar e o Encontro de Coros Camargo Guarnieri do Festival do Theatro Municipal de São Paulo.

Integra o Projeto Canto em Movimento junto a escolas de ensino fundamental do Sesi em São Paulo, e é professora de regência e canto coral da Faculdade de Música Cantareira e da FITO - Conservatório Villa-Lobos. É também Diretora Musical e Regente do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba.