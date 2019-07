Mogi terá Prêmio Destaques de 2019 em outubro

O Prêmio Destaques do Ano 2019 acontecerá em outubro, em Mogi das Cruzes, em data e local a serem definidos. Em 2011 surgiu o prêmio Destaques do Ano. Em sua primeira edição teve público de 600 pessoas.

O evento é beneficente. Já homenageou e beneficiou a unidade da AACD com mais de meia tonelada de produtos de limpeza.

Na primeira edição teve como artista homenageada na categoria nacional Luciana Andrade, ex-integrante do grupo Rouge.

Foram homenageados também grandes nomes da cidade, tais como o colunista Gil Fuentes e a professora de dança Lilian Goumiero.

A segunda edição foi realizada no Clube de Campo (CCMC) com doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. A participação foi de 900 pessoas.

Após 7 anos sem ser realizado, Thiago Batalha se juntou ao jovem Paulo Toledo, criador do personagem Tamara Bracho, apresentadora do programa Café com Notícia da Rádio Metropolitana, e fez com que o sonho da realização do evento voltasse a tona.

A produção do evento espera, neste ano, um público de mil pessoas, e terá como entrada 1kg de alimento não perecível.